बांग्लादेश: जेल, निर्वासन और अब पार्टी की कमान... तारिक रहमान बने बीएनपी के अध्यक्ष

बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अपने नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. पार्टी ने तारिक रहमान को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है. यह पद पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की प्रमुख खालिदा ज़िया के निधन के बाद खाली था.

पार्टी के अंदर आयोजित एक अहम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से तारिक रहमान को पार्टी अध्यक्ष चुना गया. इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि बीएनपी के सत्यापित सोशल मीडिया पेज के माध्यम से भी की गई है. पार्टी के संविधान के मुताबिक, तारिक रहमान अब औपचारिक रूप से पार्टी के चेयरमैन के पद पर कार्यभार संभाल चुके हैं.

तारिक रहमान पहले भी 2018 में खालिदा ज़िया के जेल जाने के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे हैं और पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी निभा रहे थे. खालिदा ज़िया के निधन के बाद पार्टी नेतृत्व में आई खालीपन को भरना आवश्यक था, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तारिक रहमान की नियुक्ति से बीएनपी को संगठनात्मक स्थिरता हासिल होगी. लंबे समय से विपक्ष की भूमिका में रही बीएनपी के लिए यह नेतृत्व परिवर्तन रणनीतिक रूप से बेहद मायने रखता है.

बीएनपी समर्थकों के लिए यह नया चेयरमैन बड़ी उम्मीद लेकर आया है और बांग्लादेश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका और दिशा में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा. इस नए नेतृत्व के तहत बीएनपी अपनी राजनीतिक सक्रियता और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.

