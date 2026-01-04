चोटिल बांह, सीने पर हाथ... सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कुछ यूं हुआ बॉन्डी बीच हमले के हीरो अहमद का स्वागत

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. बॉन्डी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद को पूरा स्टेडियम खड़े होकर सम्मान देता नजर आया. 14 दिसंबर 2025 को हुए इस हमले में अहमद अल अहमद ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई थी.

चोटिल हाथ लेकर मैदान पर पहुंचे अहमद अल अहमद

उस दिन जब दो आतंकवादी आम लोगों पर गोलियां चला रहे थे, तब अहमद अल अहमद बिना डरे आगे बढ़े. उन्होंने एक हमलावर को पकड़कर जमीन पर गिराया, उसका हथियार छीन लिया और पुलिस के हालात संभालने तक उसे काबू में रखा. उनके साहस के कारण कई लोगों की जान बच सकी.

सीरिया में जन्मे और दो बच्चों के पिता अहमद अल अहमद जब मैदान पर उतरे, तो उनका हाथ अब भी चोटिल था. उनकी चोटें उस दिन की याद दिला रही थीं. जैसे ही वह मैदान में आए, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दिया सम्मान

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर बनाया. अहमद अल अहमद ने बीच में रुककर अपने दिल पर हाथ रखा और तालियों के बीच भावुक नजर आए. यह सम्मान बॉन्डी बीच हमले में मारे गए लोगों और उन बहादुर लोगों के लिए था, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई.

अहमद अल अहमद के साथ छाया डैडन भी मौजूद थीं, जिन्हें बच्चों को बचाते समय पैर में गोली लगी थी. बैसाखियों के सहारे मैदान पर पहुंचीं छाया को भी दर्शकों ने खड़े होकर सम्मान दिया. इसके बाद बड़े स्क्रीन पर हमले में मारे गए 15 लोगों के नाम दिखाए गए और लिखा गया, 'आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे'. स्टेडियम का माहौल गंभीर और भावुक हो गया.

