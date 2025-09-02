'हम भारत-रूस संबंधों का करते हैं सम्मान', पुतिन से बोले शहबाज शरीफ, की PAK संग दोस्ती की गुजारिश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान भारत और रूस संबंधों की सराहना की और कहा कि इस्लामाबाद इसका पूरा सम्मान करता है. साथ ही उन्होंने रूस के साथ मजबूत और रचनात्मक संबंध बनाने की इच्छा जताई.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्लादिमीर पुतिन से कहा, 'हम जानते हैं कि रूस के भारत के साथ बहुत मजबूत संबंध हैं. हम इसका पूरा सम्मान करते हैं. लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है. हम क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहयोगी रिश्ते चाहते हैं.' शरीफ ने पुतिन को 'डायनेमिक लीडर' बताते हुए उनके साथ निकट सहयोग की प्रतिबद्धता जताई.

यह भी पढ़ें: कभी हाथ मिलाने की दौड़, कभी कोने में खड़े… SCO समिट में ऐसे ट्रोल हुए शहबाज शरीफ

शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का समर्थन करने और क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने के प्रयास के लिए रूसी राष्ट्रपति का आभार जताया. बता दें कि दोनों नेता द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ पर 3 सितंबर को होने वाले चीनी सैन्य परेड में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग में रुके हैं. इस परेड में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे समेत 26 विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे.

Advertisement

❗️"We Respect Russia's Relations with India" - Pakistan PM Sharif to Putin https://t.co/9f7JEhjbT1 pic.twitter.com/meqFETLujp — RT_India (@RT_India_news) September 2, 2025

पुतिन के पीछे भागते दिखे थे शरीफ

इससे पहले, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में नवाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में उनके पीछे तेजी से भागते और हाथ मिलाने की जल्दबाजी में देखा गया था. यह घटना ग्रुप फोटोग्राफ के बाद हुई, जब पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ के सामने से गुजर रहे थे. शरीफ की यह हरकत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी.

While other leaders showed composure, Pakistan PM Shehabaz Sharif came running to Putin to shake his hand.... pathetic attention seeking behaviour.



Xi Jinping realised what Shehbaz was going to do, so he looked the other way and ignored him 😭 pic.twitter.com/NAEeDw2oyY — Incognito (@Incognito_qfs) August 31, 2025

यह भी पढ़ें: SCO समिट से पीएम मोदी का PAK को कड़ा संदेश... डिनर हॉल में शहबाज शरीफ को किया इग्नोर

मोदी का आतंकवाद पर कड़ा संदेश

दूसरी ओर, सोमवार को 25वें SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए खतरा बताया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है. मोदी ने एससीओ समिट में शामिल देशों से आतंकवाद से निपटने में 'दोहरे मापदंड' को अस्वीकार करने की बात कही और इसे वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया. उन्होंने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में समर्थन देने वाले SCO देशों का आभार जताया.

---- समाप्त ----