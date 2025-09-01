scorecardresearch
 

कभी हाथ मिलाने की दौड़, कभी कोने में खड़े… SCO समिट में ऐसे ट्रोल हुए शहबाज शरीफ

कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज इंसान के व्यक्तित्व की पूरी कहानी बयां कर देती है. SCO समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज चर्चा में है. वह एक बार फिर इसी वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. SCO समिट 2025 के दौरान व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने के लिए उनका भागता हुआ वीडियो वायरल हो गया है.

SCO समिट में उतावले दिखे शहबाज़ शरीफ (Photo: X/@Incognito_qfs)
कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देती है. चाहे आम इंसान हों या दुनिया के शीर्ष नेता, उनकी चाल-ढाल और हावभाव लोगों की नजर से नहीं बच पाते.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट ,जिसमें दुनिया भर के बड़े नेता और राष्ट्र प्रमुख एकजुट हुए हैं. यहां जितनी चर्चा नेताओं के भाषणों की हो रही है, उतनी ही दिलचस्पी लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा रहे हैं.

इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक तरफ इस समिट में बाकी नेता संयमित और सहज नजर आए, अपने पद की गरिमा बनाए हुए थे, वहीं शरीफ का हावभाव लोगों के लिए ट्रोलिंग की वजह बन गया.

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में साफ दिखता है कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फोटो सेशन के बाद साथ-साथ चल रहे थे, तभी पीछे से शहबाज शरीफ अचानक तेजी से आगे बढ़े और पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे.

देखें वीडियो

'भीख मांगने वाले लीडर जैसा बर्ताव'

जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई, लोग शरीफ को ट्रोल करने लगे.एक यूजर ने लिखा कि बाकी नेता संयम में रहे, लेकिन शरीफ पब्लिसिटी के लिए दौड़ पड़े. दूसरे ने कहा कि भीख मांगने वाले लीडर जैसा बर्ताव, पुतिन और शी दोनों ने इन्हें इग्नोर कर दिया.

पाकिस्तान की आवाम भी शरीफ के इस व्यवहार से नाराज दिखी. कई लोगों ने कहा कि शरीफ को समझना चाहिए कि वे वहां एक देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी इस हरकत ने पाकिस्तान की इज्जत खराब कर दी. कुछ का कहना था कि पाकिस्तान को हर मंच पर 'भीख मांगने की आदत' पड़ चुकी है.कुछ मीम्स भी वायल हुए. एक पाकिस्तानी ने यहां तक कह दिया कि कुछ तो इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था.

किसी ने शहबाज शरीफ को वेटर बना दिया

किसी ने ऐसी ड्रेस पहना दी पाकिस्तान के पीएम को

किसी ने शहबाज शरीफ की हालत ऐसे बयां की

बॉडी लैंग्वेज ने खींचा ध्यान

लोगों ने खास तौर पर शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज पर मजाक उड़ाया. उनका तेजी से आगे बढ़ना और उतावलेपन से हाथ मिलाने की कोशिश करना ध्यान खींचने की हरकत लगा.

कई लोगों का कहना था कि शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उसी इंसान जैसी लग रही थी जो कर्ज में डूबा हो और अपनी आत्म-सम्मान तक भूल जाए.

वहीं कुछ ने टिप्पणी की कि भारत, चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुरी तरह घबराए हुए हैं और यह उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ झलक रहा था.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ट्रोल हुए हों. इससे पहले भी साल 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई SCO समिट का उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था.

देखें वीडियो

दरअसल, उस दौरान व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में शरीफ बार-बार ट्रांसलेशन हेडसेट पहनने में उलझते रहे. जैसे ही बातचीत शुरू होने वाली थी, हेडसेट उनके कान से फिसलता रहा.

इस नजारे को देखकर पुतिन अपनी हंसी रोक नहीं पाए.  मदद के बावजूद डिवाइस बार-बार गिरता रहा और मीटिंग सही तरीके से शुरू होने से पहले ही शरीफ. काफी देर तक इस झंझट से जूझते रहे.

