लता मंगेशकर के निधन पर पाकिस्तान में भी आंखें हुईं नम, महान शख्सियत को ऐसे किया याद

स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर (92) का रविवार को निधन हो गया. लता मंगेशकर की मौत की खबर सुनकर पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक दुखी हैं. सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी उनके निधन पर दुख देखा जा सकता है. लोग इसे ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया जा रहा है. पाकिस्तान में इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने भी लता मंगेशकर की मौत पर दुख जताया. इतना ही नहीं पाकिस्तान के सरकारी चैनल पर भी लता मंगेशकर के निधन से जुड़ी खबर दिखाई गई.

इमरान के मंत्री ने दी श्रद्धांजलि



पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, एक महान शख्सियत नहीं रहीं. लता मंगेशकर सुरों की रानी थीं, जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया. वे संगीत की बेजोड़ रानी थीं, उनकी आवाज आने वाले समय के लिए लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी.

A legend is no more, #LataMangeshkar was a melodious queen who ruled the world of music for decades she was uncrowned queen of music her voice shall keep ruling the Hearts of people for all times to come #RIPLataMangeshker February 6, 2022

पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड पर लता मंगेशकर



लता मंगेशकर पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड कर रही हैं. लता मंगेशकर के पाकिस्तानी फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं. पाकिस्तानी पत्रकार दुर्दाना नजम ने लिखा, संगीत की कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है. वह पाकिस्तान में उतनी ही प्रसिद्ध थी जितनी वह भारत में या अन्य जगहों पर थी. भगवान उसकी आत्मा को शांति दे.

An era comes to an end!! the songs, the memories, the pride.. nightingale!! Your voice will live on ma’am through your incredible body of work! Rest in peace from pakistan 🇵🇰

#LataMangeshkar #RIP pic.twitter.com/6mRFC62YXF — Samnan tariq hanjra 🇵🇰 (@samnanhanjra) February 6, 2022

वो हमारी भी थीं- पाकिस्तानी यूजर



अरीशा ने लिखा, लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि. दुनिया ने अपनी एक बेहतरीन आवाज खो दी. उनकी सुरीली आवाज के जादू ने भारत और पाकिस्तान के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना. मेरा विश्वास करो, आज हम भी नुकसान में हैं. वो जैसी हमारी थी, उतनी ही तुम्हारी.

Rest in eternal peace Lata Mangeshkar. The world has lost one of its finest voices. The magic of her melodious voice mesmerized the people of India & Pakistan. Deepest condolences to the People of India. Believe me, even we are at a loss today. She was as our's as she was your's. — Areesha (@AreeshaPervez) February 6, 2022

Waqas Akhter नाम के यूजर ने लिखा, उपमहाद्वीप की आवाज इस दुनिया से जा चुकी है. लता मंगेशकर की आवाज को भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है और उनके गाने हमेशा याद किए जाएंगे. पाकिस्तान की ओर से ढेर सारी दुआएं और प्यार.

रेडियो प्रेजेंटर आसिम नवाज अब्बासी ने ट्वीट किया, महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. परिवार और प्रशंसकों के लिए पाकिस्तान की ओर से संवेदनाएं.

मोना नाम की यूजर ने लिखा, कुछ भी हो, वह अकेले लता मंगेशकर ही थीं जिन्होंने दशकों तक भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक साथ रखा. उनके गाने में लोगों को बांधने की शक्ति थी. लता दीदी जैसा दूसरा कभी नहीं होगा.

कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं लता मंगेशकर



लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं. इसके बाद उन्हें जनवरी में ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने निमोनिया भी था. लता मंगेशकर को आईसीयू और फिर वेंटिलेटर पर रखा गया. लेकिन बाद में मामूली सुधार के बाद ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन ICU में ही रखा गया. लेकिन 5 फरवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया था. इसके बाद आज उनका निधन हो गया.