सऊदी के काबा से पाकिस्तान आर्मी चीफ का ये Video क्यों हो रहा वायरल?

पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पिछले हफ्ते सऊदी अरब के पांच दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरे में सऊदी अरब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जमकर स्वागत हुआ. पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर धार्मिक शहर मक्का की मस्जिद-अल-हरम जाकर काबा की जियारत (दर्शन) भी की.

पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का काबा का एक वीडियो काफी चलाया जा रहा है. इसे लेकर कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर के लिए काबा का दरवाजा खोल दिया गया और उन्हें अंदर जाकर अल्लाह से दुआ मांगने की इजाजत मिल गई. जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैयद आसिम मुनीर ने काबे के अंदर नमाज भी अदा की है.

जियो की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए यह काफी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे शायद ही मौके आते हैं, जब किसी मेहमान के लिए काबा का दरवाजा खोला जाता हो. हालांकि, सऊदी अरब के शाही परिवार के सदस्य हर साल जरूर काबा के अंदर जाते हैं. शाही परिवार के अलावा आमतौर पर किसी भी शख्स को इसकी अनुमति नहीं दी जाती है.

पाकिस्तानी जनरल मुनीर का काबा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ब्लैक जैकेट पहनी हुई है. जनरल के साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य भी नजर आ रहे हैं.

COAS Gen Asim Munir in Kaaba with family Mashah Allah ❤️ . . #AsimMunir | #Pakistan | #PakistanArmy | #COAS | #GenBajwa | Gen Bajwa | #PakistanZindabad pic.twitter.com/MIhj9MlNz2

मक्का की मस्जिद-अल-हरम में नमाज के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मस्जिद-ए-नबी में भी पहुंचे. यह मस्जिद इस्लाम के अनुसार, दूसरी सबसे पवित्र जगह है.

COAS Asim Munir pays a visit to Roza-e-Rasool (SAW) in Madina pic.twitter.com/3Ps3WfeaNl