ढाका में PAK संसद के स्पीकर ने जयशंकर से मिलाया हाथ, यूनुस ने शेयर की तस्वीरें

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की अनौपचारिक मुलाकात हुई. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई इस मुलाकात की तस्‍वीरें बांग्‍लादेश के मुख्‍य सलाहकार मोहम्‍मद यूनुस ने X पर शेयर कीं.

X
विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मुलाकात की है (Photo: @ChiefAdviserGoB/X)
बुधवार को ढाका में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (NA) के स्पीकर सरदार अयाज सादिक और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच एक छोटी अनौपचारिक मुलाकात की जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. हालांकि, इस मुलाकात के दौरान वहां दक्षिण एशिया के कई देशों के प्रतिनिधि‍ मौजूद थे, और जयशंकर सभी मिल रहे थे.

विदेश मंत्री जयशंकर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए ढाका पहुंचे थे. भारत और पाकिस्तान के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब इसी साल मई में हुए चार दिन के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव रहा. और इसकी झलक राजनीति ही नहीं, खेल में भी दिखाई दी. जबकि भारतीय क्रिकेट खिलाडि़यों ने अंतर्राष्‍ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्‍तानी खिलाडि़यों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

पाकिस्तानी नेता से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट करते हुए यूनुस ने एक्स पर लिखा, 'पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अभिवादन किया.'

खालिदा जिया के आवास पर मिले जयशंकर और पाकिस्तान संसद के स्‍पीकर

दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात खालिदा जिया के आवास पर हुई. खालिदा जिया का मंगलवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था. वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक थीं.

बांग्लादेश में उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया. राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और राजधानी ढाका की सड़कों से जब उनका पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज से ढके वाहन में ले जाया गया, तब हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई. उनके अंतिम संस्कार में पूरा ढाका शहर उमड़ पड़ा.

भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के वर्ल्ड लीडर्स और वरिष्ठ अधिकारी जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे. जयशंकर और पाकिस्‍तान के स्‍पीकर सादिक के अलावा वहां भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंग्‍येल, नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंदा शर्मा, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेराथ और मालदीवव के हायर एजुकेशन और श्रममंत्री डॉ अली हैदर मौजूद थे. विदेश मंत्री जयशंकर की नेताओं से भी मुलाकात हुई. 

जयशंकर और सादिक की जो तस्‍वीर यूनुस की तरफ से शेयर की गई है, उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों नेता हाथ मिलाते हुए औपचारिकता निभा रहे हैं. किसी तरह की औपचारिक बातचीत की सूचना नहीं है.

मई 2025 की लड़ाई के बाद पहली बार मिले भारत-पाकिस्तान के नेता

विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक के बीच हुई यह मुलाकात मई 2025 के बाद भारत-पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के बीच पहली बातचीत है. मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच चार दिनों का युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था.

युद्ध की वजह पहलगाम में आतंकी हमला था जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था. पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हमला कर 26 लोगों की हत्या कर दी. हमले में दर्जनों लोग घायल हुए.

इस आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया. दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया और 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकियों और उनके ठिकानों को टार्गेट किया गया. पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया जिसे भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया.

भारत ने अपने सफल ऑपरेशन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया और कम से कम 100 आतंकी मार गिराए. इस युद्ध के बाद से भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में और तल्खी आ गई है.

---- समाप्त ----
