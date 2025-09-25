scorecardresearch
 

'अगर पुतिन को नहीं रोका गया...', जेलेंस्की ने UNGA समिट से दुनिया को चेताया

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध रोकने में विफलता एक खतरनाक वैश्विक हथियारों की दौड़ को जन्म देगी. जेलेंस्की ने यूक्रेन से हथियारों के निर्यात की घोषणा करते हुए चेतावनी दी कि रूस युद्ध को सीमाओं से बाहर फैलाना चाहता है और कोई भी सुरक्षित नहीं है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि अब पूरे यूरोप में रूसी ड्रोन घूम रहे हैं. (Photo- Reuters)
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता को रोका नहीं गया तो दुनिया एक खतरनाक हथियारों की दौड़ में फंस जाएगी.

जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नाटो देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन कर अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा, "आज रूसी ड्रोन पूरे यूरोप में उड़ रहे हैं. पुतिन इस युद्ध को और फैलाना चाहते हैं और कोई भी अब सुरक्षित नहीं है."

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यह संघर्ष पहले ही "इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़" को जन्म दे चुका है. उन्होंने आगाह किया कि अब कार्रवाई न करने की कीमत भविष्य में कहीं अधिक चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा, "इस युद्ध को रोकना भूमिगत किंडरगार्टन बनाने या इन्फ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए बंकर तैयार करने से कहीं सस्ता है."

यूक्रेन से हथियारों का निर्यात

जेलेंस्की ने यह भी घोषणा की कि यूक्रेन अब अपने देश में निर्मित हथियार सहयोगी देशों को निर्यात करेगा. उन्होंने कहा, "हमारे हथियार वास्तविक युद्ध में परखे गए हैं. इन्हें आपकी सुरक्षा बनाने के लिए तैयार हैं."

उन्होंने तर्क दिया कि यूक्रेन की रक्षा उद्योग तुरंत अन्य देशों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकती है. उन्होंने कहा, "हमने हथियारों के निर्यात को खोलने का फैसला किया है और ये वही सिस्टम हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विफलता के बावजूद प्रभावी साबित हुए हैं."

रूस पर गंभीर आरोप

जेलेंस्की ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल और अकाल को हथियार बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हजारों यूक्रेनी बच्चों का अपहरण किया गया और यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु संयंत्र पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. उन्होंने चेताया कि "कल ही यह संयंत्र फिर से ब्लैकआउट में चला गया, जिससे बड़ी आपदा का खतरा मंडराने लगा है."

जेलेंस्की ने पोलैंड और एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी घुसपैठ और मोल्दोवा में हस्तक्षेप की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "यूरोप मोल्दोवा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता."

रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी हमले

जेलेंस्की के भाषण के दौरान ही यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के दक्षिणी क्षेत्र बशकोर्तोस्तान के सलावत स्थित एक बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया. पिछले दो महीनों में यूक्रेन 10 से अधिक रूसी रिफाइनरियों और एक्सपोर्ट टर्मिनलों पर हमला कर चुका है.

