'नाटो और EU की मदद से रूस से पूरा इलाका वापस पा सकता है यूक्रेन', ट्रंप का बड़ा दावा

ट्रंप ने मॉस्को की आर्थिक परेशानियों की ओर भी इशारा किया और ईंधन की कमी और लंबी ईंधन लाइनों को तनाव का सबूत बताया. उन्होंने आगे कहा, "पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं, और यूक्रेन के लिए यही समय है कि वह कुछ करे."

ट्रंप ने कहा कि रूस “कागज का शेर” बन गया है (Photo: Reuters)
ट्रंप ने कहा कि रूस "कागज का शेर" बन गया है (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन, यूरोपीय संघ और नाटो के समर्थन से, रूस से अपने सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस ले सकता है. न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में यह बात कही.

ट्रंप ने रूस की सैन्य ताकत को “पेपर टाइगर” करार दिया और कहा कि तीन साल से ज़्यादा चला यह युद्ध मास्को की कमजोरी उजागर करता है. उन्होंने रूस की आर्थिक दिक्कतों, ईंधन की कमी और जनता के असंतोष को निर्णायक कारक बताया.

ट्रंप ने यूक्रेन की संभावनाओं पर कहा, "यूक्रेन, यूरोपीय संघ के समर्थन से, पूरे यूक्रेन को उसके मूल रूप में वापस पाने और जीतने की स्थिति में है." उन्होंने तर्क दिया कि रूस के युद्ध प्रयासों ने उसकी ताकत के बजाय उसकी कमजोरियों को उजागर किया है.

यह भी पढ़ें: UN में बोले ट्रंप-‘यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे भारत-चीन', सात महीने में 7 युद्ध खत्म करवाने की डींग भी हांकी!

रूस को बताया कागजी शेर

ट्रंप ने लिखा, "रूस एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है, जिसे एक वास्तविक सैन्य शक्ति को जीतने में एक सप्ताह से भी कम समय लगना चाहिए था. यह रूस को महान नहीं बना रहा है. वास्तव में, यह उन्हें 'कागजी शेर' जैसा दिखा रहा है."

उन्होंने यह भी कहा कि रूस के भीतर सार्वजनिक असंतोष निर्णायक साबित हो सकता है. ट्रंप ने कहा, "जब मॉस्को और पूरे रूस के शहरों, कस्बों और जिलों में रहने वाले लोगों को इस युद्ध का असली सच पता चलेगा, तो यूक्रेन अपने देश को उसके मूल रूप में वापस लेने में सक्षम होगा."

नाटो को देते रहेंगे हथियार

ट्रंप ने मॉस्को की आर्थिक परेशानियों की ओर भी इशारा किया और ईंधन की कमी को इसके तनाव का सबूत बताया. उन्होंने कहा, "पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुसीबत में हैं, और यही यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है."

यह भी पढ़ें: यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से किया अटैक, दो लोगों की मौत और 15 घायल: रूसी रक्षा मंत्रालय

हालांकि, रूस के प्रति अपनी तीखी बयानबाजी के बावजूद, ट्रंप ने अपनी टिप्पणी का अंत एक नरम नोट पर किया, जिसमें उन्होंने कहा, "किसी भी स्थिति में, मैं दोनों देशों की खैरियत चाहता हूं." उन्होंने यह भी दोहराया कि वाशिंगटन नाटो को हथियार देना जारी रखेगा.

