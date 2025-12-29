scorecardresearch
 
पुतिन के घर के पास ड्रोन से हमला! रूस ने किया दावा, जेलेंस्की बोले- सरासर झूठ

रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास के पास लंबी दूरी वाले ड्रोन्स से हमला किया, जिसे एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया. यूक्रेन ने आरोप को झूठ बताया है. रूस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और शांति वार्ता में अपनी स्थिति की समीक्षा की बात कही है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Photo: ITG)
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की है. वहीं यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह झूठ बताया है और कहा है कि रूस शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन ने उत्तरी रूस के नोवगोरोद क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति आवास पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की कोशिश की. लावरोव के मुताबिक रात के समय लंबी दूरी वाले ड्रोन दागे गए, जिन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया. उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी तरह का नुकसान हुआ.

पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश

लावरोव ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि रूस की सशस्त्र सेनाओं ने जवाबी हमलों के लिए लक्ष्य पहले ही तय कर लिए हैं. उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया और कहा कि ऐसे लापरवाह कदम बिना जवाब के नहीं छोड़े जाएंगे.

रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह हमला उस समय हुआ है जब संभावित यूक्रेनी शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. उन्होंने साफ किया कि रूस बातचीत से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अब उसकी बातचीत की स्थिति की समीक्षा की जाएगी.

दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस इस तरह के बयान देकर कीव में सरकारी इमारतों पर हमले की जमीन तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि रूस का यह दावा शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश है.

यह भी साफ नहीं हो पाया है कि जिस समय ड्रोन हमले का दावा किया गया, उस समय राष्ट्रपति पुतिन नोवगोरोद क्षेत्र के डोलगिये बोरोदी यानी लॉन्ग बीयर्ड्स नाम के उस आवास में मौजूद थे या नहीं. यह आवास पहले जोसेफ स्टालिन, निकिता ख्रुश्चेव, बोरिस येल्तसिन और व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है.

जेलेंस्की ने रूस के आरोपों को सिरे से नकारा

इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को अपनी सेना को दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के अभियान को तेज करने का निर्देश दिया. एक रूसी कमांडर ने दावा किया है कि रूसी सेना इस क्षेत्र के सबसे बड़े शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है.
 

