रूस-यूक्रेन शांति वार्ता पर लगा ब्रेक! पुतिन पर भड़के ट्रंप, बोले- मेरा सब्र का बांध टूट रहा

रूस-यूक्रेन शांति वार्ता फिलहाल ठप पड़ गई है, क्योंकि मॉस्को ने यूरोपीय देशों पर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन के प्रति धैर्य खोने की बात कही है. अलास्का में हुई बैठक के बावजूद शांति की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है.

डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता थमने पर पुतिन पर भड़के (Photo: AP)
मॉस्को ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष पर विराम लगाने के लिए जो शांति वार्ता चल रही थी उस पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि यूरोपीय देश इस प्रक्रिया में बाधा डाल रही है. मॉस्को ने दावा कि किया वह वार्ता करने के लिए तैयार हैं. रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर विराम लगने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़क उठे. ट्रंप ने कहा कि वह पुतिन के साथ धैर्य खो रहे हैं. 

रूसी संघ के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि शांति वार्ता को लेकर बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन फ़िलहाल बातचीत ठप है. अगर यूरोप के देश वार्ता के बीच में न आए तो वे शांति के लिए आगे बढ़ सकते हैं. 

पिछले महीने चीन में आयोजित की गई SCO समिट के दौरान, पुतिन ने कहा था कि रूस-यूक्रेन के बीच 'सामान्य समझदारी बनी रहे' तो इस युद्ध को वार्ता के ज़रिए समाप्त किया जा सकता है. लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो रूस ताक़त के दम पर भी युद्ध खत्म कर सकता है. 

उन्होंने कहा था, वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मॉस्को में मिलने को तैयार है. लेकिन केवल तभी जब वार्ता "अच्छी तरह तैयार" हो और "ठोस परिणाम" दे. 

यूक्रेन ने मॉस्को में बैठक की बात को ख़ारिज कर दिया था और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था ये अस्वीकार्य है. 

वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपियन देशों से आग्रह किया कि रूस के ख़िलाफ़ वह प्रतिबंध (सैंक्शन) और कड़ा करें ताकि पुतिन बातचीत के लिए मजबूर हों. 

रूस-बेलारूस का परमाणु युद्ध अभ्यास 'जापद 2025' शुरू, यूरोप पर मंडराया खतरा!

रूस और नैटो के बीच तनाव बढ़ गया है. शुक्रवार से रूस और बेलारूस 'जापद 2025' नाम से परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू किया है. यह अभ्यास हर दो साल में होता है, लेकिन इस बार इसका समय और मकसद अलग है. 2022 में यूक्रेन-रूस युद्ध शुरू होने के बाद यह दोनों सेनाओं का पहला अभ्यास है. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का रिहर्सल करना है. 

रूस अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन कर सकता है. पोलैंड ने बेलारूस से सटी सीमा को सील कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाने की अपील की है. बेलारूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस अपनी सबसे विनाशक मिसाइल की ताकत दिखाएगा. रूस अपनी मिसाइल सिस्टम से एटमी हथियारों की तैनाती का परीक्षण करेगा. 

