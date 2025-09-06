scorecardresearch
 

'150 साल जिंदा रहेंगे...', पुतिन और जिनपिंग की बातचीत का वीडियो चीन ने क्यों करवा दिया डिलीट?

चीन की राजधानी बीजिंग में तीन सितंबर को मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था. इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सहित मालदीव, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और सर्बिया से लेकर वियतनाम तक के शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया था.

उम्र को लेकर पुतिन और जिनपिंग ने क्या बातचीत की थी (Photo: Reuters)
पिछले दिनों चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित मिलिट्री परेड चर्चा का विषय रही. कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस परेड के गवाह बने. लेकिन परेड शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों इंसान की उम्र पर चर्चा कर रहे थे. लेकिन अब इस वीडियो को वापस ले लिया गया है.

बीजिंग में तीन सितंबर को चीन की विक्ट्री परेड के दौरान पुतिन और जिनपिंग के बीच की हॉट माइक बातचीत रिकॉर्ड हुई. दोनों की यह बातचीत बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर की ओर जाते समय की है. इस बातचीत में दोनों बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए मानव की आयु बढ़ाने और संभावित अमरता पर चर्चा कर रहे थे.

इस दौरान जिनपिंग ने मंदारिन भाषा में कहा कि पहले लोग मुश्किल से 70 साल जी पाते थे, लेकिन आजकल 70 की उम्र में भी इंसान को बच्चा समझा जाता है. कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं.

इस पर पुतिन कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण संभव है. आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे, उतने ही युवा होते जाएंगे और शायद अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह बातचीत हल्के-फुल्के अंदाज में की गई.

लेकिन रॉयटर्स ने वीडियो क्यों हटाया?

पुतिन और जिनपिंग के बीच की यह बातचीत हॉट माइक मोमेंट थी यानी माइक्रोफोन अनजाने में चालू रह गया, जिससे निजी बातचीत रिकॉर्ड हो गई.

लेकिन रॉयटर्स न्यूज ने शुक्रवार को चार मिनट के इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया. कहा जा रहा है कि चीन की सरकारी मीडिया ने रॉयटर्स से इस वीडियो को हटाने को कहा था. 

बता दें कि तीन सितंबर को तियानमेन स्क्वायर में चीन ने अब तक की सबसे भव्य मिलिट्री परेड का आयोजन किया था. यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के मौके पर किया गया. इस परेड को चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन माना गया. 

