scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मकसद के लिए सेना का इस्तेमाल सही नहीं', पोप का ट्रंप पर निशाना

मई में पोप चुने गए पोप लियो ने अपने पहले भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अपने लक्ष्यों के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करना सही नहीं है.

Advertisement
X
वेनेजुएला पर क्या बोले पोप लियो (Photo: AP)
वेनेजुएला पर क्या बोले पोप लियो (Photo: AP)

वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर पोप लियो ने चिंता जताई है. उन्होंने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल की आलोचना की.

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में युद्ध को बढ़ावा देने वाली सोच बढ़ रही है. विदेश नीति पर अपने सालाना भाषण में पोप लियो ने वैश्विक संघर्षों के सामने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कमजोरी खास चिंता का कारण है.

वेटिकन में 184 राजदूतों से पोप लियो ने कहा, 'ऐसी कूटनीति जो बातचीत को बढ़ावा देती है और सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करती है, उसकी जगह अब ताकत पर आधारित कूटनीति ले रही है.' उन्होंने कहा, 'युद्ध फिर से चलन में आ गया है और युद्ध का जुनून बढ़ रहा है.'

सम्बंधित ख़बरें

वेनेजुएला के तेल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा (Photo: PTI)
भारत को भी वेनेजुएला का तेल बेचेगा अमेरिका लेकिन... ट्रंप के अधिकारी ने बताई वो एक शर्त
Yet Third oil tanker seized by the Trump administration
अटलांटिक में ट्रंप की लगातार तीसरी 'स्ट्राइक', US नेवी ने जब्त किया एक और ऑयल टैंकर
How to Kidnap President
अमेरिका की 30 मिनट की रेड... 3D वीडियो में देखें कैसे किडनैप हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति?
Donald Trump
वेनेजुएला पर दूसरी बार बम बरसाने वाले थे ट्रंप लेकिन बदल दिया इरादा... खुद बताई वजह
Mukesh Ambani
Venezuela का तेल खरीद सकती है Reliance Industries?

वेनेजुएला पर क्या बोले पोप?

अमेरिकी मूल के पहले पोप लियो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सभी सरकारों से वेनेजुएला के लोगों की इच्छा का सम्मान करने की अपील की.

Advertisement

उन्होंने कहा कि सभी देशों को वेनेजुएला के लोगों के मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए.

लियो का यह पहला भाषण था, जिन्हें पिछले साल मई में पोप फ्रांसिस के निधन के बाद चुना गया था. पोप लियो जब भाषण दे रहे थे, तब वहां अमेरिका और वेनेजुएला, दोनों के राजदूत भी मौजूद थे.

लियो अमेरिकी मूल के पोप हैं. उनका नाम रॉबर्ट प्रेवोस्ट था. पोप चुने जाने से पहले दशकों तक उन्होंने पेरू में मिशनरी के तौर पर काम किया था. शुक्रवार को जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना जरूर की.

43 मिनट का दिया भाषण

पोप लियो ने शुक्रवार को 43 मिनट का भाषण दिया. इसमें उन्होंने दुनिया में चल रहे संघर्षों की कड़ी निंदा की. साथ ही गर्भपात, इच्छामृत्यु और सेरोगसी की आलोचना भी की.

सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोप लियो ने कहा कि पश्चिमी देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिकुड़ती जा रही है. उन्होंने यूरोप और अमेरिका में ईसाइयों के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव की आलोचना भी की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement