PM Modi Europe Visit: तीन देश, 25 मीटिंग्स, 8 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात... पीएम मोदी के यूरोप दौरे में क्या कुछ है खास?

PM Modi Europe Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच तीन दिन (2 मई से 4 मई) के यूरोप के अहम दौरे पर हैं. इसके लिए वह सबसे पहले जर्मनी पहुंच गए हैं. इसके बाद वह डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे. यूरोप के तीन देशों के दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग्स में शामिल होंगे. इस दौरान वह 8 वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे.

बता दें कि साल 2022 का यह पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा है. अपने तीन दिन के इस दौरे में पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों से भी मिलेंगे. पीएम मोदी एक-एक रात जर्मनी और डेनमार्क में रुकेंगे. इसके बाद फ्रांस जाकर फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते इमैनुएल मैक्रों (Emanuel Macron) से मिलेंगे.

पीएम मोदी का यूरोप दौरा बेहद खास है. क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं. इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं. दूसरी तरफ भारत ने अबतक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है. हालांकि, भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात करके इसे बातचीत से हल करने की गुजारिश जरूर की है.

तीन देशों की यात्रा का एजेंडा क्या?

विदेश दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ (Olaf Scholz), डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिकसेन (Mette Frederiksen) और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से मिलेंगे.

जर्मनीः मोदी राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. पीएम मोदी और शोल्ज छठे भारत-जर्मनी इंटर-गवर्नमेंटल कंसल्टेशन (IGC) की अध्यक्षता करेंगे. ओलाफ शोल्ज दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर बने थे. नई सरकार के गठन के बाद ये पहला IGC होगा. प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्ज एक बिजनेस इवेंट को संबोधित करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे.

- डेनमार्कः पीएम मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क की यात्रा पर रहेंगे. यहां राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और क्वीन माग्रेट द्वितीय से बात करेंगे. यहां पीएम मोदी दूसरे भारत-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी यहां इंडिया-डेनमार्क बिजनेस फोरम के साथ-साथ भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. भारत-नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर, नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर, स्वीडन की पीएम मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड की पीएम सना मारिन के साथ बैठक करेंगे. पहली भारत-नॉर्डिक समिट 2018 में स्टॉकहोम में हुई थी.

- फ्रांसः विदेश यात्रा के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए फ्रांस में रुकेंगे. यहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे. भारत और फ्रांस के बीच इस साल कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं.

बता दें कि पीएम मोदी करीब 6 महीने बाद विदेश दौरे पर गए हैं. आखिरी बार पीएम मोदी पिछले साल 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इटली और यूके की यात्रा पर गए थे. कोरोना काल में पीएम मोदी का ये चौथा विदेश दौरा होगा. 2021 में पीएम मोदी तीन बार विदेश दौरे पर गए थे, जबकि 2020 में उन्होंने किसी भी देश का दौरा नहीं किया था.

