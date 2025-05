'PM मोदी पीछे नहीं हटेंगे... जंग छिड़ी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा', पाकिस्तानी सांसद का बयान वायरल

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद पाकिस्तान से होने वाले आयात पर रोक लगा दी है. साथ पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाह पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पहलगाम हमले पर भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई और दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध की संभावना के बारे में अटकलों के बढ़ने के बीच, पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ शेर अफजल खान मारवात से पूछा गया कि वह इस मामले में क्या करेंगे.

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य मारवात से एक पत्रकार ने पूछा कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तो क्या वह लड़ेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने बस इतना कहा, 'यदि युद्ध छिड़ता है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा.' उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नेटिजेंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी राजनेता भी अपनी सेना पर भरोसा नहीं करते. इसी वीडियो में एक पत्रकार ने शेर अफजल खान मारवात से पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कहां संयम बरतना चाहिए? इसके जवाब में मारवत ने कहा, 'मोदी मेरे खाला के बेटे हैं जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे?'

