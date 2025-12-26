scorecardresearch
 
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर पाकिस्तानी मंत्री पर चिल्लाया शख्स, हड़बड़ाए नेता का रिएक्शन देखें

पाकिस्तानी योजना मंत्री अहसान इकबाल के इस्लामाबाद स्थित घर से लाइव इंटरव्यू में रुकावट ने विवाद पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर पारिवारिक विवाद की अटकलें लगने लगीं. मंत्री ने बाद में स्पष्ट किया कि पास में मौजूद किसी व्यक्ति की बहस के कारण यह रुकावट हुई, जिसे पता नहीं था कि वो लाइव हैं.

अहसान इकबाल को लाइव टीवी पर किसी ने चुप करा दिया
पाकिस्तान के एक नेता के साथ लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान ऐसी घटना हो गई जिस पर अब खूब राजनीति हो रही है. योजना मंत्री अहसान इकबाल गुरुवार रात स्थानीय टीवी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्हें किसी ने बीच में ही रोक दिया जिससे उन्हें लाइव बीच में ही छोड़नी पड़ी. हालांकि, वो दोबारा प्रोग्राम में शामिल हुए.

पाकिस्तानी मंत्री एआरवाई न्यूज के प्रोग्राम ‘11th Hour’ में वीडियो लिंक के जरिए लाइव शामिल हुए थे. प्रोग्राम के दौरान जब वो सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति, जो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था, आक्रामक लहजे में 'शट दिस (बंद करो इसे)' चिल्लाया, जिससे बातचीत में रुकावट आई और मंत्री हड़बड़ा गए.

इसके तुरंत बाद इकबाल का कनेक्शन कट गया. इस पर एंकर ने ऑन एयर चिंता जताते हुए कहा, 'उम्मीद है सब ठीक है. मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ.'

कुछ देर बाद मंत्री दोबारा प्रोग्राम में शामिल हुए और बताया कि 'सब कुछ ठीक है.' इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. पाकिस्तानी यूजर्स कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो गई. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक समर्थन ने सोशल मीडिया एक्स लिखा, 'पूरी दुनिया के सामने इनकी लाइव बेइज्जती हो गई... अब यही इनकी किस्मत है.'

पाकिस्तानी मंत्री ने दी सफाई

लाइव बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी मंत्री ने शुक्रवार को एक्स पर सफाई देते हुए लिखा, 'लाइव प्रसारण के दौरान पास में किसी व्यक्ति की बहस चल रही थी, जिसे यह जानकारी नहीं थी कि मैं ऑन एयर हूं, इसी कारण थोड़ी देर के लिए रुकावट आई.'

उन्होंने कहा, 'मैं कुछ ही देर बाद इंटरव्यू में दोबारा शामिल हो गया. लोगों को इस मामले का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए.'

पत्रकार अजमल जामी ने इससे पहले एक पोस्ट में कहा कि क्लिप देखने के बाद उन्होंने मंत्री से बात की थी. जामी की पोस्ट में कहा गया, 'इकबाल ने बताया कि उनके इस्लामाबाद स्थित आवास पर पारिवारिक जमावड़ा था, इसी दौरान बच्चे अचानक उनके स्टडी रूम में आ गए. उन्हें रुकना पड़ा लेकिन फिर वो शो में शामिल हो गए थे.'

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी इकबाल से बात करने की पुष्टि करते हुए कहा कि 'बच्चे अचानक दौड़ते हुए स्टडी रूम में आ गए थे. सब ठीक है.'

हालांकि कुछ लोगों ने आवाज को वयस्क की बताकर संदेह जताया. लोग यह भी कह रहे हैं कि यह मामला पारिवारिक विवाद का हो सकता है लेकिन इकबाल ने इसे एक साधारण घटना बताते हुए इससे राजनीति न करने की अपील की.

---- समाप्त ----
