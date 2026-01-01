'भ्रामक तस्वीरें...', रक्षा विशेषज्ञ ने खोली अमृतसर बेस तबाह करने के पाकिस्तानी दावे की पोल

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पड़ोसी देश में घुसकर कई आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे. पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की थी, जिसे विफल करते हुए भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस कमेत कई सैन्य अड्डों को भी तबाह कर दिया था.

पाकिस्तान की ओर से इसके बाद ऐसे दावे किए गए कि उसने भारत के पंजाब स्थित अमृतसर में सैन्य अड्डे को टार्गेट किया है, जिसमें बड़ी तबाही हुई है. पाकिस्तान के इस प्रोपेगैंडा की अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने पोल खोल दी है. डेमियन साइमन ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि यह दावा भ्रामक है.

रक्षा विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए साइमन ने कहा है कि जानबूझकर भ्रामक तस्वीरें अब इस दावे के सबूत के तौर पर प्रसारित की जा रही हैं कि भारत के पंजाब के अमृतसर में सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले हुए हैं.

उन्होंने यह भी कहा है कि वेरिफिकेशन में इसकी पुष्टि हुई है कि बताए गए टार्गेट पर ऐसी किसी भी तरह की तबाही के कोई संकेत दिखाई नहीं देते, जैसे दावे किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने कई ड्रोन और मिसाइलों से भारत में टार्गेट हिट करने की कोशिश की थी.

पाकिस्तान की इन कोशिशों को सेना विफल कर दिया था. बाद में पाकिस्तान ने अमृतसर में सैन्य अड्डा तबाह करने का दावा किया था. हालांकि, इस दावे के चंद रोज बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर के सैन्य बेस का दौरा किया था.

