भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR 120) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. यह परीक्षण भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है. शुरुआत में यह एक अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर था, जिसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर थी. अब इसके गाइडेड स्वरूप विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है. पिनाका LRGR 120 को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है, जिनमें पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत शामिल हैं.

पिनाका LRGR 120 कितना ताकतवर?

पिनाका LRGR 120 की खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जो पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा है. यह पूरी तरह गाइडेड रॉकेट है, जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं. इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि यह 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य को भेद सकता है.

2021 के बाद चीन की ओर से 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने के बाद भारतीय सेना ने डीआरडीओ से 120 और 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट विकसित करने का अनुरोध किया था. पिनाका की लंबी दूरी और सटीक मारक क्षमता भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा पर रणनीतिक बढ़त देती है.

पिनाका Mk-3 में फ्रांस को दिलचस्पी

इस बीच फ्रांस ने भी पिनाका Mk-3 में रुचि दिखाई है, जिससे भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. पिनाका LRGR 120 की सफलता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह भारतीय सेना को आधुनिक युद्ध के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार प्रदान करता है.

