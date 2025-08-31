scorecardresearch
 

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए कूद पड़े PAK पीएम शहबाज, SCO समिट में फोटो सेशन के बाद दिखा अनोखा नजारा, VIDEO

SCO समिट में औपचारिक ग्रुप फोटो सेशन में एक दिलचस्प वाकया हुआ. फोटो सेशन के बाद जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ-साथ आगे बढ़े तो कई नेताओं ने उनका अभिवादन किया, इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक तेज़ी से आगे बढ़े और लगभग कूदते हुए पुतिन से हाथ मिलाने पहुंचे. उनके हाव-भाव से झलका कि वह पुतिन से हाथ मिलाने के लिए बेहद उत्सुक थे.

चीन के तिआनजिन में हो रहे SCO समिट में ग्रुप फोटो सेशन हुआ. (File Photo: X/CMShehbaz)
चीन के तिआनजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. इसमें एससीओ देशों के सभी नेता पहुंचे हैं. इसी क्रम में आज एक औपचारिक ग्रुप फोटो सेशन हुआ, जिसमें SCO देशों के नेता शामिल हुए. फोटो सेशन खत्म होने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकसाथ चहलकदमी करते हुए आगे बढ़े. तभी एक दिलचस्प वाकया हुआ. दरअसल, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पुतिन से हाथ मिलाने के लिए लगभग कूद पड़े.

इस फोटो सेशन के वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समारोह की तस्वीर खिंचवाने के बाद जिनपिंग और पुतिन एकसाथ आगे बढ़े, इस दौरान कई नेताओं ने उनका अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही पुतिन शहबाज के सामने से गुजरे तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के हाव-भाव एकदम बदल गए. शहबाज शरीफ झटके से आगे बढ़ते हुए पुतिन से हाथ मिलाने पहुंचे. इस दौरान साफ दिखा कि शहबाज पुतिन से हाथ मिलने के लिए कितने उत्सुक थे. 
 

SCO समिट के दौरान हुए फोटो सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रंट रो में देखा गया. उनके साथ मेज़बान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खड़े थे.

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने सम्मेलन के 25वें संस्करण से पहले अंतरराष्ट्रीय अतिथियों के स्वागत में एक भव्य भोज का आयोजन किया. फोटो में मेज़बान राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर शी जिनपिंग केंद्र में नज़र आए, जिनके दाईं ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बाईं ओर उनकी पत्नी पेंग लीयुआन खड़ी थीं.

प्रधानमंत्री मोदी, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फ्रंट रो में शी जिनपिंग, पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सहित कई नेताओं के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसी कतार में दिखे. ये पहला मौका था जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ही मंच पर साथ दिखाई दिए.

