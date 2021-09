अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के लिए पहल, PM इमरान बोले-तालिबान से बातचीत शुरू

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा कि उन्होंने काबुल में एक "समावेशी" सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ "बातचीत शुरू" कर दी है, जिसमें ताजिक, हजारा और उज्बेक्स भी शामिल होंगे. इससे एक दिन पहले एससीओ सदस्य देशों ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक "समावेशी" सरकार का होना महत्वपूर्ण है.

पिछले महीने अगस्त के मध्य में अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने वाले तालिबान ने शुरुआत में एक "समावेशी" सरकार का वादा किया था जो अफगानिस्तान के जटिल जातीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हो, लेकिन 33 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल में न हजारा सदस्य और न ही किसी महिला को शामिल किया गया है.

इमरान खान ने ट्विटर पर कहा, "दुशांबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ एमटीजीएस (मीटिंग्स) के बाद और विशेष रूप से ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ लंबी चर्चा के बाद, मैंने तालिबान के साथ एक समावेशी अफगान सरकार के लिए ताजिक, हजारा और उज़्बेक को शामिल करने के लिए बातचीत शुरू की है."

After mtgs in Dushanbe with leaders of Afghanistan's neighbours & especially a lengthy discussion with Tajikistan's President Emomali Rahmon, I have initiated a dialogue with the Taliban for an inclusive Afghan govt to include Tajiks, Hazaras & Uzbeks.

यह अफगानिस्तान और क्षेत्र के हित मेंः इमरान

पाक पीएम ने अपने एक एक अन्य ट्वीट में कहा कि 40 वर्षों के संघर्ष के बाद, यह समावेशिता शांति और स्थिर अफगानिस्तान सुनिश्चित करेगी, जो न केवल अफगानिस्तान बल्कि क्षेत्र के हित में है.

After 40 years of conflict, this inclusivity will ensure peace & a stable Afghanistan, which is in the interest not only of Afghanistan but the region as well.