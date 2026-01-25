scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कराची शॉपिंग प्लाजा अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा 72 पहुंचा, लापता लोगों की तलाश अब भी जारी

कराची के गुल शॉपिंग प्लाजा में 17 जनवरी को लगी भीषण अग्निकांड को हफ्तेभर से अधिक हो गए, लेकिन मृतकों के शव मिलने का सिलसिला अब भी जारी है. मृतकों की तादाद अब तक 72 पहुंच चुकी है.

Advertisement
X
कराची मॉल में लगी आग में 72 लोगों की मौत हो चुकी है (File Photo- PTI)
कराची मॉल में लगी आग में 72 लोगों की मौत हो चुकी है (File Photo- PTI)

पाकिस्तान के कराची में 17 जनवरी की रात एक शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई थी. आग इतनी भयंकर थी कि 36 घंटे तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका था. इस भीषण अग्निकांड में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है. इस अग्निकांड में मरने वालों की तादाद अब तक 72 पहुंच चुकी है. वहीं, करीब दर्जनभर लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

सदर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा लगभग 8,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है. ये एक थोक और खुदरा बाजार है. पहले इसके तहखाने में आग लगी थी जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई. मॉल में लगभग 1,200 थोक और खुदरा दुकानें थीं जो जलकर खाक हो गई हैं.

रविवार को (25 जनवरी) साउथ के कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने मीडिया को शॉपिंग प्लाजा के मलबे से 72 शव और मानव अवशेष बरामद किए जाने की जानकारी दी. खोसो ने कहा, 'एक सप्ताह से जारी बचाव और तलाशी अभियान कल तक खत्म होने की संभावना है क्योंकि इमारत से मलबा और अवशेष साफ किए जा रहे हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Balochistan
बच्चों-महिलाओं को मुनीर आर्मी ने किया किडनैप? बलूचिस्तान में PAK के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
Pakistan Suicide Blast
जश्न में डूबे थे लोग और बॉम्बर ने दबा दिया बटन... पाकिस्तान की एक शादी में सुसाइड अटैक, 7 की मौत
भारतीय सीमा में बार-बार आ रहे PAK ड्रोन, आखिर प्लान क्या? देखें दस्तक
Bangladesh Team Getty
'बांग्लादेश जैसी ह‍िम्मत...', पाकिस्तानी द‍िग्गज ने वर्ल्ड कप बायकॉट पर PCB को ही लपेटा
Pakistani Content in India
बैन के बाद भी भारत में धड़ल्ले से देखा जा रहा पाकिस्तानी कंटेंट, दुश्मन कर रहा कमाई

खोसो ने बताया कि उन्हें शनिवार को भी मलबे से मानव अवशेष मिले. इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. लेकिन आग लगने की वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी. पुलिस इस बारे में भी छानबीन कर रही है कि प्लाजा में मौजूद इतने सारे लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए.

Advertisement

DNA के जरिए 72 में से 22 शवों की पहचान

सिंध प्रांत की पुलिस सर्जन डॉ. सुम्मैया सैयद ने भी बताया कि डीएनए की मदद से अब तक सिर्फ 22 शवों की पहचान हो पाई है. उन्होंने आगे बताया कि आग में जख्मी हुए 20 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के कराची मॉल अग्निकांड में 61 लोगों की मौत, 50 शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू

आग में बुरी तरह जले कई शव

सुम्मैया ने कहा, 'पहचान की प्रक्रिया बेहद मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके हैं और कई मामलों में हमें घटनास्थल से थैलों में शरीर के अंग ही मिले हैं. सभी शवों की पहचान होने में अभी बहुत काम बाकी है.'

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान: कराची की एक दुकान से मिलीं 30 लाशें, एक हफ्ते से जारी है यहां डेड बॉडीज के निकलने का सिलसिला

हादसे ने खोली मैनेजमेंट की आंखें

दूसरी तरफ, इस हादसे के बाद कई शॉपिंग प्लाजा, मॉल और दफ्तरों में अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों की कमी पर ध्यान दिया है. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के निदेशक मुअज्जम खान ने बताया कि आग लगने के बाद कई कमर्शियल बिल्डिंगों का नए सिरे से ऑडिट किया गया है और उनमें से 30 को सुरक्षा उपायों का तुरंत फॉलो करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement