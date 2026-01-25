कराची शॉपिंग प्लाजा अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा 72 पहुंचा, लापता लोगों की तलाश अब भी जारी

पाकिस्तान के कराची में 17 जनवरी की रात एक शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई थी. आग इतनी भयंकर थी कि 36 घंटे तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका था. इस भीषण अग्निकांड में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है. इस अग्निकांड में मरने वालों की तादाद अब तक 72 पहुंच चुकी है. वहीं, करीब दर्जनभर लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

सदर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा लगभग 8,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है. ये एक थोक और खुदरा बाजार है. पहले इसके तहखाने में आग लगी थी जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई. मॉल में लगभग 1,200 थोक और खुदरा दुकानें थीं जो जलकर खाक हो गई हैं.

रविवार को (25 जनवरी) साउथ के कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने मीडिया को शॉपिंग प्लाजा के मलबे से 72 शव और मानव अवशेष बरामद किए जाने की जानकारी दी. खोसो ने कहा, 'एक सप्ताह से जारी बचाव और तलाशी अभियान कल तक खत्म होने की संभावना है क्योंकि इमारत से मलबा और अवशेष साफ किए जा रहे हैं.'

खोसो ने बताया कि उन्हें शनिवार को भी मलबे से मानव अवशेष मिले. इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. लेकिन आग लगने की वजह जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी. पुलिस इस बारे में भी छानबीन कर रही है कि प्लाजा में मौजूद इतने सारे लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए.

DNA के जरिए 72 में से 22 शवों की पहचान

सिंध प्रांत की पुलिस सर्जन डॉ. सुम्मैया सैयद ने भी बताया कि डीएनए की मदद से अब तक सिर्फ 22 शवों की पहचान हो पाई है. उन्होंने आगे बताया कि आग में जख्मी हुए 20 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

आग में बुरी तरह जले कई शव

सुम्मैया ने कहा, 'पहचान की प्रक्रिया बेहद मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके हैं और कई मामलों में हमें घटनास्थल से थैलों में शरीर के अंग ही मिले हैं. सभी शवों की पहचान होने में अभी बहुत काम बाकी है.'

हादसे ने खोली मैनेजमेंट की आंखें

दूसरी तरफ, इस हादसे के बाद कई शॉपिंग प्लाजा, मॉल और दफ्तरों में अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों की कमी पर ध्यान दिया है. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के निदेशक मुअज्जम खान ने बताया कि आग लगने के बाद कई कमर्शियल बिल्डिंगों का नए सिरे से ऑडिट किया गया है और उनमें से 30 को सुरक्षा उपायों का तुरंत फॉलो करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

