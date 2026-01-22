scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान: कराची की एक दुकान से मिलीं 30 लाशें, एक हफ्ते से जारी है यहां डेड बॉडीज के निकलने का सिलसिला

कराची के सदर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है. मेजेनाइन फ्लोर की एक दुकान से 30 शव मिलने के बाद मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और अधिकारियों को आशंका है कि यह 100 से ज्यादा हो सकता है. 17 जनवरी की रात बेसमेंट से शुरू हुई आग करीब 36 घंटे तक लगी रही.

Advertisement
X
आग 17 जनवरी की रात लगी थी और करीब 36 घंटे बाद काबू पाया गया. (Photo: AP)
आग 17 जनवरी की रात लगी थी और करीब 36 घंटे बाद काबू पाया गया. (Photo: AP)

कराची के एक शॉपिंग प्लाजा में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है. एक ही दुकान से 30 शव मिलने के बाद मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. अधिकारियों को आशंका है कि यह संख्या 100 के पार भी जा सकती है.

पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची के सदर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा के बेसमेंट में 17 जनवरी की रात आग लगी थी. यह प्लाजा थोक और खुदरा बाजार के तौर पर इस्तेमाल होता था. आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई और करीब 36 घंटे बाद जाकर उस पर काबू पाया जा सका.

आग से बचने के लिए भीतर से बंद किया शटर

सम्बंधित ख़बरें

ISI और Jaish का सीक्रेट कोड 26-26! गणतंत्र दिवस से पहले साजिश का हुआ पर्दाफाश
Sarabjeet Kaur, Pakistan
पाकिस्तान में फंसी सरबजीत कौर पर होगी FIR? लाहौर की कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
जैश और ISI की आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा, देखें दस्तक
Cross Border Illegal Arms Module Busted in Punjab
सोशल मीडिया से संपर्क, ड्रोन से डिलीवरी… हथियार तस्करी के पाकिस्तानी मॉड्यूल का पर्दाफाश
Congress monitor RSS through IB
'कांगेस शासन में RSS की निगरानी करती थी IB', रिटायर्ड IPS प्रकाश सिंह का खुलासा

कराची साउथ के डीआईजी असद रजा ने बताया कि मेजेनाइन फ्लोर पर स्थित ‘दुबई क्रॉकरी’ नाम की एक दुकान से 30 शव बरामद किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आशंका है कि दुकानदारों और ग्राहकों ने आग से बचने के लिए दुकान के शटर बंद कर लिए थे, लेकिन वे अंदर ही फंस गए.

karachi fire

अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले दिन में तीन और शव मिले थे, जिससे मृतकों की संख्या 28 से बढ़कर 31 हो गई थी. बरामद मोबाइल फोन से भी यह पुष्टि हुई है कि ये लोग शनिवार रात से ही मेजेनाइन फ्लोर पर मौजूद थे.

Advertisement

शवों को पहचानना हुआ मुश्किल

इस बीच दुकान से शव निकाले जाने के दौरान अन्य मंजिलों पर मलबा हटाने और तलाशी अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. पुलिस सर्जन डॉ. सुमैया सैयद ने बताया कि अब तक 21 शव उनके पास लाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर इतनी बुरी तरह जले हुए हैं कि पहचान करना बेहद मुश्किल है.

73 लापता लोगों की सूची जारी

सिंध हुकूमत की ओर से गठित जांच कमेटी के कन्वीनर और कराची कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने मीडिया से कहा कि इमारत में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं थे.

सरकार पहले ही 73 लापता लोगों की सूची जारी कर चुकी है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और 10 से 69 साल तक के पुरुष शामिल हैं. इनमें कम से कम 16 लड़के ऐसे हैं, जिनकी उम्र 10 से 18 साल के बीच है और जो या तो दुकानों पर काम कर रहे थे या खरीदारी के लिए आए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement