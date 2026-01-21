scorecardresearch
 
PAK के रक्षा मंत्री की घनघोर बेइज्जती... फर्जी पिज्जा हट का किया उद्घाटन, कंपनी बोली- हमारा कोई लेना-देना नहीं

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा सियालकोट में जिस पिज़्ज़ा हट आउटलेट का उद्घाटन किया गया, उसे कंपनी ने अनधिकृत बता दिया है. जिसके बाद आसिफ की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही और मजाक उड़ रहा है.

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने नकली पिज्जा हट के स्टोर का उद्धाटन किया (Photo: X/@MDUmairKh)
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जीत का दावा करने वाला पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है आप इसी से ही समझ सकते हैं कि वहां के रक्षामंत्री ख्ख्वाजा मुहम्मद आसिफ नकली पिज्जा हट का उद्धाटन कर रहे हैं. मामले में कंपनी को सामने से आकर बोलना पड़ा कि इस स्टोर से हमारा कोई लेना-देना नहीं है. जिस देश का रक्षामंत्री नकली स्टोर का उद्धाटन कर सकता है उसके बयानों कि कितनी विश्वसनीयता होगी ये तो सोच से परे है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने सियालकोट कैंटोनमेंट में एक पिज़्ज़ा हट आउटलेट का उद्घाटन किया, जिसे खुद पिज़्ज़ा हट कंपनी ने फर्जी और अनरजिस्टर्ड बताया. मंगलवार को ख्वाजा आसिफ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस आउटलेट का रिबन काटा, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. 

आउटलेट को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पिज़्ज़ा हट के नाम से पेश किया गया, जिससे आम लोगों में इसे एक विश्वासनीय फ्रेंचाइज़ी माना गया. हालांकि, कुछ ही समय बाद पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया कि सियालकोट में खोला गया यह आउटलेट उनके नाम और ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर रहा है. 

कंपनी ने कहा कि यह न तो उनकी अधिकृत फ्रेंचाइज़ी है और न ही यम ब्रांड्स से जुड़ा हुआ है. साथ ही, उन्होंने बताया कि यह रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट के इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रेसिपी और फूड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करता है.

पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज कराई है ताकि ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को रोका जा सके और उचित कार्रवाई हो.