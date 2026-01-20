scorecardresearch
 
फैक्ट चेक: पाकिस्तान में ईसाई लड़की को क्रॉस पहनने पर पीटा? नहीं, इराक के इस वीडियो की ये है कहानी

सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो को पाकिस्तान का बताते हुए कह रहे हैं कि ये लड़की ईसाई है और सिर्फ इसके क्रॉस पहनने की वजह से वहां के एक मुस्लिम टीचर ने बच्ची के साथ इस तरह बदसलूकी की.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो पाकिस्तान का है जहां एक मुस्लिम टीचर ने क्रॉस पहनने पर एक ईसाई लड़की को बेरहमी से पीटा.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो पाकिस्तान का नहीं, इराक के बगदाद का है. बच्ची को पीट रहा शख्स उसका पिता है.

एक छोटी बच्ची को बेरहमी से मारते आदमी एक विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक आदमी, एक प्लास्टिक के पाइप से बच्ची को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है. बच्ची को जोर-जोर से रोते, चिल्लाते और छटपटाते हुए देखा जा सकता है.

अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे पाकिस्तान का बताते हुए कह रहे हैं कि ये लड़की ईसाई है और सिर्फ इसके क्रॉस पहनने की वजह से वहां के एक मुस्लिम टीचर ने बच्ची के साथ इस तरह बदसलूकी की.

मिसाल के तौर पर एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “पाकिस्तान का वीडियो है. जिस बच्ची को बुरी तरह से प्लास्टिक के पाइप से मारा जा रहा है वह बच्ची ईसाई है. बच्ची शायद 11-12 साल की होगी जिसे स्कूल में अलग कमरे में ले जाकर मारा जा रहा है..प्लास्टिक के पाइप से..बुरी तरह मारने वाला इसका ही टीचर है.”

पोस्ट में आगे लिखा है, “जानते हैं इस बच्ची का अपराध क्या है? सिर्फ ये कि ये एक ईसाई बच्ची है और स्कूल में गले में क्रॉस पहन कर चली गयी. ये बात इसके मुस्लिम टीचर को इतनी बुरी लगी कि उसने इसे अधमरा कर डाला. जहाँ इस्लाम  का वर्चस्व है, वहाँ के अल्पसंख्यक का यही हाल मिलेगा आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, ईराक, यमन, तुर्की..हर जगह!”

इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.  

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो इराक के बगदाद का है. बच्ची को पीट रहा शख्स उसका पिता है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ‘964 Arabic’ नाम के एक फेसबुक पेज पर, 30 अक्टूबर, 2025 के पोस्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट मिले. ये अरबी भाषा का एक न्यूज आउटलेट है. यहां इस घटना को इराक का बताया गया है. इराकी मीडिया संस्थान Alsumaria Tv ने भी इसे इराक के बगदाद का वीडियो बताया है. 

इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें इराक की कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं जिनके मुताबिक बच्ची को पीट रहा शख्स उसी का पिता है. वीडियो वायरल होने के बाद उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. Al Mashhad की वीडियो रिपोर्ट में भी इसे देखा जा सकता है. 

इराकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद रुसाफा पुलिस ने बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना से लोग काफी गुस्से में थे. पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी. पुलिस कमांड ने कहा था कि पीड़ित बच्ची की देखभाल सुनिश्चित की गई है और उसके स्वास्थ और मानसिक स्थिति पर नजर रखने के लिए उसे संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है.

इराक की “मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर” ने भी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसी, इंसानी मूल्यों का उल्लंघन करने वाले ऐसे किसी भी काम को बर्दाश्त नहीं करेगी.

‘मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर’ के प्रवक्ता ने इराक के न्यूज आउटलेट Alsharqiya Tube को बताया कि गिरफ्तार किए गए शख्स का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था जिसके चलते पत्नी अपने पति से अलग रह रही थी. इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को बेरहमी से पीटा, इसका वीडियो बनवाया और पत्नी को भेजा ताकि उसकी पत्नी ये सब देखकर दबाव में वापस घर आ जाए. लेकिन पत्नी ने वीडियो सार्वजनिक कर दिया और जैसे ही इसकी जानकारी ‘मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर’ के अधिकारियों को हुई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया.

साफ है कि इराक के वीडियो को पाकिस्तान का बताकर सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है.  

---- समाप्त ----
