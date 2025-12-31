scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी...', ऑपरेशन सिंदूर पर पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड के जहरीले बोल

भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी. इस अभियान के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए. इसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया.

Advertisement
X
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोला सैफुल्लााह कसूरी (Photo: AP)
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोला सैफुल्लााह कसूरी (Photo: AP)

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक शीर्ष आतंकी ने यह स्वीकार किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को तबाह कर दिया. हालांकि इसके साथ ही उसने भारत के खिलाफ उकसाने वाली धमकियां भी दीं.

हाफिज सईद के करीबी सहयोगी सैफुल्लाह कसूरी ने दावा किया कि भारत ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर एक बड़ी गलती की है. उसने खुले तौर पर कश्मीर पर संगठन के फोकस को दोहराते हुए कहा कि लश्कर कश्मीर मिशन से कभी पीछे नहीं हटेगा.

सम्बंधित ख़बरें

rajnath singh in ayodhya
'अधर्म के अंत के लिए मर्यादित शक्ति जरूरी', ऑपरेशन सिंदूर पर अयोध्या में बोले राजनाथ सिंह
Pinaka MBRL Operation Sindoor
सिर्फ 44 सेकेंड में 1 km एरिया साफ... ऐसा है ऑपरेशन सिंदूर का ये हथियार
Russia S-350 offer India
S-350 वित्याज... भारत को रूस देना चाहता है एक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम
The use of Chinese equipment like the J-10C fighter and PL-15 missile in live combat has raised concern among Beijing’s regional adversaries, including Taiwan
पाकिस्तान को तब मिसाइल और जेट दिया, अब चीन कह रहा- हमने सुलझाई भारत-पाक की लड़ाई!
Indian Army 2025 Achievements
धार, रफ्तार और प्रहार... ऑपरेशन सिंदूर के इस साल में इंडियन आर्मी की 10 बड़ी उपलब्धियां

हाफिज सईद के नेतृत्व वाले संगठन के डिप्टी चीफ और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने ये बयान एक सार्वजनिक सभा में दिया, जिसमें हजारों लश्कर कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे. एक वीडियो में कसूरी को यह कहते हुए सुना गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी गलती की. हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जाती.

Advertisement

कसूरी ने अपने जहरीली बयानबाज़ी से ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए कहा कि मेरे आखिरी शब्द… अपने लोगों की सुनो, बाहर वालों की सुनो, दोस्तों की सुनो और दुश्मनों की भी सुनो. जो पाबंदियां लगाते हैं, जो रुकावटें पैदा करते हैं, वे भी हमें सुनें. जो हमें आतंकवादी बताने की कोशिश करते हैं, वे भी हमारी बात सुनें.

अपनी भाषा को और आक्रामक बनाते हुए कसूरी ने चेतावनी दी कि पूरी दुनिया को उलट-पलट किया जा सकता है, व्यवस्था बदली जा सकती है और साथ ही यह जोर देकर कहा कि संगठन अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटेगा. हम अपने कश्मीर मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे.

इतना ही नहीं लश्कर-ए-तैयबा नेता ने कई विवादित और ऐतिहासिक रूप से भ्रामक क्षेत्रीय दावे भी किए. उसने आरोप लगाया कि कश्मीर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावदर के कुछ हिस्से, हैदराबाद दक्कन, बंगाल और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र इस्लामाबाद से छीन लिए गए. इन टिप्पणियों को कश्मीर से आगे लश्कर की वैचारिक कहानी को फैलाने और नफरत भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

इससे पहले, कसूरी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वह इसलिए मशहूर हो गया है क्योंकि उसे पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. मुझ पर पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया, अब मेरा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है.

Advertisement

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा?

भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस हमले में पाकिस्तान-समर्थित आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे.

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) स्थित नौ आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया था, जिनमें से सात को भारतीय सेना ने और दो को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त किया. ये हमले सटीक, सीमित अवधि के और संतुलित थे, जिनका उद्देश्य तनाव को बढ़ाए बिना प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना था.

इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशों को भारतीय सेना की वायुरक्षा इकाइयों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया. नियंत्रण रेखा (LoC) पर ज़मीनी हथियारों के जरिए एक दर्जन से अधिक आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए, जिससे घुसपैठ के रास्ते और लॉजिस्टिक नेटवर्क बाधित हो गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement