बेडरूम से घसीटकर बाहर लाए गए राष्ट्रपति मादुरो... अब वॉरशिप से अमेरिका ले जा रहे सैनिक

वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का डिटेल अब धीरे धीरे सामने आ रहा है. इसी के साथ दिन के उजाले में अमेरिका की डेल्टा फोर्स के सैन्य ऑपरेशन का असर भी सामने आ रहा है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी आर्मी की डेल्टा फोर्ट ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस से उठा लिया है.
अमेरिकी न्यूज एजेंसी सीएनएन के अनुसार इस ऑपरेशन से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को इस रेड के दौरान अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया.
सूत्रों ने बताया कि दोनों को आधी रात को उस समय पकड़ा गया जब वे सो रहे थे.
स्टील के कमरे में थे मादुरो
एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना की एलीट डेल्टा फोर्स द्वारा की गई इस रेड में कोई भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ.
सीएनएन के अनुसार FBI एजेंटों की एक टीम अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के साथ थी, जिन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा. अब मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाने की योजना बनाई जा रही है, जहां मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में उन पर आरोप लगाए जाएंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को वॉरशिप के जरिये अमेरिका ले जाया जा रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन की जानकारी विस्तार से दी है. ट्रंप ने अमेरिकी सेना को कुछ चोटें लगने की बात मानी है, लेकिन कहा है कि ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई. ट्रंप अपने घर मार-ए-लागो के एक कमरे में स्क्रीन पर इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे. ये वैसा ही था जैसे कोई टीवी शो हो. उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक बहुत प्रोफेशनल थे.
उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट और जिस तरह से उन्होंने काम किया वह देखना कमाल का था.
उन्होंने कहा कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था यह ऑपरेशन ईरान वाले ऑपरेशन के बराबर है.
ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना ने स्टील के बैरियर तोड़ दिए. यह ऑपरेशन मैक्सिकन राष्ट्रपति को कोई मैसेज देने के लिए नहीं है, हम उनके साथ काम करते हैं, वह वहां ड्रग कार्टेल से डरी हुई हैं.
4 दिन पहले करना चाहते थे ऑपरेशन
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम यह ऑपरेशन 4 दिन पहले करना चाहते थे, लेकिन मौसम ठीक नहीं था. पिछली रात मौसम अच्छा था.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मादुरो एक बहुत सुरक्षित किले में था. इस ऑपरेशन में हमारे कुछ लोगों को चोट लगी. हमने कोई एयरक्राफ्ट नहीं खोया. लेकिन एक हेलिकॉप्टर को ज़ोरदार टक्कर लगी.
ट्रंप के अनुसार मादुरो स्टील के दरवाजों वाले एक घर में था. उसके पास भागने के लिए एक सुरक्षित जगह थी. लेकिन वह वहां नहीं पहुंच पाया. हमने उस पर घात लगाकर हमला किया.
आखिरी समय पर डील करना चाहते थे मादुरो
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मादुरो आखिर तक मेरे साथ बातचीत करना चाहता था. एक डील करना चाहता था. मैंने मना कर दिया.
वहीं वेनेजुएला की सत्ताधारी पार्टी ने एपी को कहा है कि मादुरो को जब कैप्चर किया गया तो वे एक मिलिट्री बेस में थे.
अमेरिकी विधि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला में मादुरो और कुछ टॉप मिलिट्री नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र पर सालों तक काम किया है.
उम्मीद है कि यह काम उन आरोपों का आधार बनेगा जिन्हें सार्वजनिक किया जाना है.
सामने आ रही तबाही की डिटेल
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने पहले कहा था कि वेनेजुएला में पकड़े जाने के बाद मादुरो को "जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी न्याय के पूरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा."
इसके साथ ही दिन के उजाले में अमेरिकी हमले का असर दिख रहा है. सीएनएन ने वेनेजुएला के सरकारी टीवी वीटीवी के हवाले से तस्वीरें और रिपोर्ट जारी की है.
VTV ने सेंट्रल कराकस में ला कार्लोटा एयरबेस की तस्वीरें दिखाई हैं. इन तस्वीरों में एयर बेस के अंदर जले हुए टैंक और बम से तबाह हुई बसों को दिखाया गया है.
तस्वीरों में कई जली हुई गाड़ियों के साथ, धमाके की वजह से बेस के चारों ओर मेटल की बाड़ जल गई है. और पास की एक स्ट्रीट लाइट भी गिर गई है.
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर "बड़े पैमाने पर हमला" किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका से बाहर ले आया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में "बहुत मज़बूती से शामिल होगा."
फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी एनर्जी कंपनियां वेनेजुएला के तेल सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा, "हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, और हम इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होने वाले हैं."