सोशल मीडिया पर मादुरो की हुडी के चर्चे... लोगों ने ढूंढ़ निकाली ड्रेस, जानें भारत में कितना है दाम

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नाइकी टेक फ्लीस कपड़ों की चर्चा तेज हो गई. यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर पोस्ट की थी, जिसमें मादुरो आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी और नाइकी टेक फ्लीस ट्रैकसूट पहने नजर आए. इसके बाद गूगल पर नाइकी टेक और मादुरो से जुड़ी सर्च में अचानक उछाल देखा गया.

इस तस्वीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था. (Photo: X/@WhiteHouse/Nike)
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई. इस तस्वीर के बाद नाइकी टेक फ्लीस कपड़ों को लेकर लोगों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई. यह वायरल तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर पोस्ट की थी. तस्वीर में दावा किया गया कि मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जीमा से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है.

तस्वीर में निकोलस मादुरो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. उन्होंने कानों पर साउंडप्रूफ हेडफोन लगाए थे और उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी. उनके हाथ में पानी की एक प्लास्टिक बोतल भी दिख रही थी. लेकिन लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा उनके कपड़ों ने खींचा. उन्होंने नाइकी टेक फ्लीस का ट्रैकसूट पहन रखा था.

सोशल मीडिया पर वायरल मादुरो की हुडी

तस्वीर वायरल होते ही लोग सोशल मीडिया पर यह खोजने लगे कि मादुरो ने कौन सी ड्रेस पहन रखी है. गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक, नाइकी टेक से जुड़ी सर्च में कुछ ही घंटों में तेज उछाल देखा गया. रात करीब 10 बजकर 2 मिनट से सुबह 8 बजकर 10 मिनट तक इस पर सबसे ज्यादा सर्च हुई. इसी के साथ मादुरो का नाम भी गूगल पर टॉप सर्च में बना रहा.

नाइकी टेक फ्लीस की बात करें तो इसे पहली बार साल 2013 में नाइकी ने अपने टेक पैक कलेक्शन के तहत लॉन्च किया था. इसका कपड़ा हल्का, स्टाइलिश और आरामदायक होने के लिए जाना जाता है. हाल के महीनों में यह ट्रेंड में नहीं था, लेकिन अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव और इस वायरल तस्वीर ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया.

मादुरो जैसी नाइकी टेक फ्लीस हुडी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और कुछ चुनिंदा स्टोर पर उपलब्ध है. भारत में इसी रंग की नाइकी टेक फुल जिप विंडरनर हुडी की कीमत करीब 6,995 रुपये बताई गई है. कंपनी के अनुसार इसे बनाने में रिसाइकल पॉलिएस्टर और ऑर्गेनिक कॉटन का इस्तेमाल किया गया है. यह अंदर बाहर दोनों तरफ से गर्म और बेहद सॉफ्ट है.

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव

खैर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मादुरो को एक रेड के दौरान पकड़ लिया गया और अब वेनेजुएला को अस्थायी तौर पर अमेरिका के नियंत्रण में रखा जाएगा. ट्रंप ने कहा कि मादुरो को ड्रग तस्करी के आरोपों में न्यूयॉर्क ले जाया गया है. 

उन्होंने फ्लोरिडा के मार ए लागो रिसॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब तक वेनेजुएला में सुरक्षित और सही तरीके से सत्ता का बदलाव नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका देश चलाएगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के तहत अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला में जाकर वहां के तेल ढांचे को दोबारा मजबूत करेंगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कई साल लग सकते हैं.

