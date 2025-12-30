न्यू ईयर से पहले बुरे फंसे यात्री, लंदन-पेरिस रूट पर Eurostar की ट्रेन सेवाएं रद्द, जानें वजह

वेस्टर्न यूरोप की हाई-स्पीड ट्रेन सर्विस 'यूरोस्टार' (Eurostar) ने चैनल टनल में ओवरहेड पावर सप्लाई फेल होने के बाद लंदन से पेरिस, एम्सटर्डम और ब्रुसेल्स के लिए अपनी सभी ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बिजली फेल होने से यूरोटनल की ले शटल (Le Shuttle) ट्रेन चैनल टनल में फंस गई, जिसके चलते यह बड़ा व्यवधान पैदा हुआ.

'चैनल टनल' इंग्लिश चैनल के नीचे बनी 50.46 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है, जो यूनाइटेड किंगडम के फोक्स्टोन (Folkestone) को उत्तरी फ्रांस के कोक्वेल्स (Coquelles) से जोड़ती है. लंदन के सेंट पैनक्रास स्टेशन पर यात्रियों को अपनी यात्रा टालने और किसी अन्य तारीख के लिए टिकट दोबारा बुक करने की सलाह दी गई. ब्रिटेन को फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स से जोड़ने वाली कम से कम एक दर्जन यूरोस्टार ट्रेनें मंगलवार दोपहर तक रद्द कर दी गईं, जबकि कई अन्य में देरी हुई या उन्हें वैकल्पिक मार्गों से चलाया गया.

नए साल की छुट्टियों के दौरान यह बाधा यूरोप के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय रेल मार्गों में से एक को प्रभावित कर रही है. यूरोस्टार लंदन से पेरिस, ब्रुसेल्स, एम्सटर्डम और डिज्नी लैंड पेरिस के लिए सेवाएं चलाता है, इसके अलावा स्की यात्रियों के लिए आल्प्स तक के रूट पर भी ट्रेनें संचालित करता है. नेशनल रेल ने कहा है कि यह गंभीर व्यवधान दिन के अंत तक जारी रह सकता है.

यूरोस्टार के अनुसार, प्रभावित यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क दिए अपनी जर्नी रिशेड्यूल कर सकते हैं, या बुकिंग रद्द करके पूरा रिफंड या ई-वाउचर ले सकते हैं. फोक्स्टोन से रवाना होने वाले यात्रियों को लगभग 3.5 घंटे की देरी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कोक्वेल्स टर्मिनल पर प्रतीक्षा समय करीब तीन घंटे बताया गया है. एक फंसी हुई यात्री ने बीबीसी से कहा कि उसे ऑपरेटर की ओर से ट्रेन सर्विस को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और न ही खाने-पानी की व्यवस्था की गई.

