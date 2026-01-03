नेपाल में बड़ा विमान हादसा टला, बुद्ध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला, सभी 55 यात्री सुरक्षित

नेपाल के पूर्वी भाग में स्थित भद्रपुर हवाई अड्डा शुक्रवार देर रात एक बड़े विमान हादसे से बच गया. काठमांडू से भद्रपुर के लिए उड़ान भरने वाली बुद्धा एयर की फ्लाइट U4 901 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई. यह घटना रात करीब 9:30 बजे हुई जब विमान रनवे पर उतर रहा था और नियंत्रण खो बैठा.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान रनवे से बाहर के क्षेत्र तक पहुंच गया, जिससे हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, गनीमत रही की विमान में सवार सभी 55 यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे. किसी को भी चोट नहीं आई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गए.

इस घटना में विमान को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई. भद्रपुर एयरपोर्ट नेपाल के झापा जिले में स्थित है और भारत-नेपाल सीमा के पास, विशेष रूप से सिलीगुड़ी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण यहां पर अक्सर भारत और नेपाल के यात्री आते-जाते रहते हैं.

हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने स्थिति का निरीक्षण किया और रनवे पर सुरक्षा जांच की. इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो. अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है कि विमान के फिसलने का कारण तकनीकी खराबी था या मौसम संबंधी कोई समस्या थी.

एविएशन अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं. समय रहते बड़ा हादसा टल गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी.

बता दें कि नेपाल में साल 2025 में जुलाई के महीने में विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी. काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यह दुर्घटना हुई थी. रिपोर्ट में सामने आया था कि विमान ने आवश्यक स्पीड प्राप्त होने से पहले ही टेकऑफ कर दिया था.

