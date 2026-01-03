scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में बड़ा विमान हादसा टला, बुद्ध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला, सभी 55 यात्री सुरक्षित

नेपाल के भद्रपुर हवाई अड्डा पर बड़ा विमान हादसा टल गया जब बुद्धा एयर की फ्लाइट U4 901 रनवे से फिसल गई. काठमांडू से आ रही यह उड़ान लगभग रात 9:30 बजे लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठी और रनवे से बाहर निकल गई. सभी यात्री और चालाक दल सुरक्षित हैं.

Advertisement
X
नेपाल के भद्रपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला (Photo: ITG/ Pankaj Das)
नेपाल के भद्रपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला (Photo: ITG/ Pankaj Das)

नेपाल के पूर्वी भाग में स्थित भद्रपुर हवाई अड्डा शुक्रवार देर रात एक बड़े विमान हादसे से बच गया. काठमांडू से भद्रपुर के लिए उड़ान भरने वाली बुद्धा एयर की फ्लाइट U4 901 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई. यह घटना रात करीब 9:30 बजे हुई जब विमान रनवे पर उतर रहा था और नियंत्रण खो बैठा.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान रनवे से बाहर के क्षेत्र तक पहुंच गया, जिससे हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, गनीमत रही की विमान में सवार सभी 55 यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे. किसी को भी चोट नहीं आई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गए.

इस घटना में विमान को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई. भद्रपुर एयरपोर्ट नेपाल के झापा जिले में स्थित है और भारत-नेपाल सीमा के पास, विशेष रूप से सिलीगुड़ी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण यहां पर अक्सर भारत और नेपाल के यात्री आते-जाते रहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

2026 election challenges for the opposition in five states
राजनीति, खेल, व्यापार... 2026 की क्या हैं 10 बड़ी चुनौतियां? देखें दस्तक
Bangladesh violence targets minority Hindus amid growing tensions
बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश, भारत के बाद अब नेपाल तक पहुंचा
Bangladesh targeting minority Hindus sparks anger in India and Nepal.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले से भारत में गुस्सा, हो रहे विरोध प्रदर्शन
पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल सरकार को दी चेतावनी (Photo: PTI)
'पांच मार्च का चुनाव टला तो सड़कों पर उतरेंगे', पुष्पकमल दहल की नेपाल सरकार को दो टूक
Nepal Gen-Z Protest
नेपाल के ‘Gen Z’ आंदोलन पर चौंकाने वाली रिपोर्ट... 85 अरब का हुआ नुकसान, 77 लोगों की मौत

यह भी पढ़ें: नेपाल प्लेन क्रैश में बड़ा खुलासा... टेक ऑफ के कुछ सेकंड के अंदर ही हुआ था हादसा, जानिए जान गंवाने वाले 18 लोग कौन थे

Advertisement

हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने स्थिति का निरीक्षण किया और रनवे पर सुरक्षा जांच की. इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो. अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है कि विमान के फिसलने का कारण तकनीकी खराबी था या मौसम संबंधी कोई समस्या थी.

एविएशन अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं. समय रहते बड़ा हादसा टल गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी.

बता दें कि नेपाल में साल 2025 में जुलाई के महीने में विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी. काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर यह दुर्घटना हुई थी. रिपोर्ट में सामने आया था कि विमान ने आवश्यक स्पीड प्राप्त होने से पहले ही टेकऑफ कर दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement