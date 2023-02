मोदी सरकार में 3-4 देशों संग ग्रुप बना रहा भारत, मिल रहा ये फायदा

भारतीय विदेश नीति वैसे तो हमेशा से ही स्वतंत्र रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं. हमने क्वाड को देखा, जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत हैं. इसके बाद हमें भारत का तीन देशों के साथ ट्राइलेटरल (त्रिपक्षीय) गठजोड़ भी दिखा. हाल में ही यूएनजीए (संयुक्त राष्ट्र महासभा) की 77वीं बैठक के इतर भारत ने फ्रांस और यूएई के साथ कुछ मुद्दों पर त्रिपक्षीय गठजोड़ किया है.

इसी से एक सवाल निकलकर आया कि क्या मोदी सरकार के आने के बाद भारत की विदेश नीति में मिनी लेटरलिज्म का एक नया फ्लेवर आ चुका है? अगर बीते कुछ वर्षों की तरफ एक नजर डालें तो हमें महसूस होगा कि विदेश नीति की मिनि लेटरल्स जैसे, ट्राय लेटरल और क्वाडिलेटरल के साथ इंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. तो चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं.

कैसे बदलता गया वर्ल्ड ऑर्डर?

सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टी लेटरलिज्म क्या है? यह एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है. पहले इतिहास में जाते हैं. जब विश्व युद्ध -1 हुआ, विश्व युद्ध-2 हुआ, या इससे पहले के समय में... तब बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था. यानी शक्ति का संतुलन बनाना. हालांकि 1945 के बाद बाइपोलर मॉडल आया, इसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ (USSR) था. दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई थी. हालांकि भारत ने तब भी दोनों से ही अपने संबंध मजबूत रखे और गुटनिरपेक्षता का पालन किया.

इसके बाद 1991 आते-आते ये वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल गया और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना. अब जब 21वीं सदी आ गया है, तो हम वर्ल्ड ऑर्डर का मल्टी पोलारिज्म और मल्टी लेटरलिज्म के तौर पर वर्णन कर सकते हैं. हमारी भारतीय विदेश नीति भी मल्टी लेटरलिज्म को प्रमोट करती है. अब वह इसे प्रमोट करने के लिए मिनी लेटरलिज्म का भी इस्तेमाल कर रही है. क्योंकि कई देश ऐसे हैं, जो भारत के साथ मिनी लेटरल (छोटे ग्रुप्स) और मल्टी लेटरल (बड़े ग्रप्स) दोनों तरह के ग्रुप में शामिल हैं.

Great to hold the first Australia-India-Indonesia trilateral in New York today. Our convergence on maritime issues, blue economy, digital and clean energy are apparent.



Our trilateral will contribute to ASEAN centrality in the Indo-Pacific.#UNGA pic.twitter.com/5qgNk7lEho