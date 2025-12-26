मक्का मस्जिद की छत से अचानक कूद गया शख्स! 'सऊदी हीरो' ने ऐसे बचाई जान; देखें Video

मक्का स्थित मस्जिद अल-हराम की ऊपरी मंजिल से कूदकर एक शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की है. हालांकि, मुस्तैदी से तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसकी जान बचा ली है. सऊदी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में देखा गया कि शख्स ऊपरी मंजिल से कूदता है जिसे देख वहां जुटे तीर्थयात्री हो-हल्ला करने लगते हैं. शख्स कूदता है तभी नीचे खड़े एक सुरक्षा अधिकारी ने उसे पकड़ लिया जिससे उसका सिर सीधे जमीन से लगने से बच जाता है. कूदने वाले की जान तो बच गई लेकिन इस दौरान सुरक्षा अधिकारी घायल हो गया.

मक्का क्षेत्र के अमीरात के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि जैसे ही व्यक्ति कूदने के लिए आगे बढ़ा, ग्रैंड मस्जिद की सुरक्षा में तैनात स्पेशल फोर्स ने उसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी. शख्स को बचाने के लिए एक अधिकारी नीचे खड़ा हो गया और जैसे ही वो कूदा, अधिकारी ने उसे लपक लिया. इसी क्रम में अधिकारी को चोट लग गई. बताया जा रहा है कि उसके शरीर में छोटे-मोटे फ्रैक्चर हुए हैं.

घायल अधिकारी और सुसाइड की कोशिश करने वाला अस्पताल में

घटना की पुष्टि करते हुए सुरक्षा बलों ने कहा कि शख्स और घायल अधिकारी दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं. सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने भी बताया कि स्पेशल फोर्सेज ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाई.

खलीज टाइम्स के अनुसार, ग्रैंड मस्जिद के मुख्य इमाम अब्दुर रहमान अल-सुदैस ने बाद में इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तीर्थयात्रियों से पवित्र स्थल की मर्यादा बनाए रखने, नियमों का पालन करने और इबादत में जुटे रहने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा इस्लामी कानून का एक मूल उद्देश्य है. उन्होंने कुरान का एक आयत का हवाला देते हुए कहा, 'अपने ही हाथों से अपना विनाश मत करो.'

सोशल मीडिया पर रेस्क्यू का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यूजर्स अधिकारी की खूब तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि वो सऊदी अरब का असली 'हीरो' है.

2017 में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जब हजारों तीर्थयात्री तवाफ कर रहे थे और एक शख्स ने ग्रैंड मस्जिद की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी.

