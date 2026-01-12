'...इसलिए ट्रंप को मुझसे और लंदन से दिक्कत है', बोले मेयर सादिक खान

लंदन के मेयर सादिक खान ने सोमवार को आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया कि शहर में हत्या के मामलों में बड़ी गिरावट आई है. उन्होंने लंदन को विभाजनकारी राजनीति का जवाब बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शहर पर किए गए हमलों को खारिज किया.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में हत्या के 97 मामले दर्ज किए गए, जो 2024 में दर्ज 190 मामलों के मुकाबले 11 प्रतिशत कम हैं और पिछले 11 सालों में सबसे कम हैं. इसी अवधि में हथियारों से फायरिंग की घटनाएं सात साल पहले की तुलना में आधे से भी कम रह गई हैं.

'जब भी मैं ट्रंप को सुनता हूं तो...'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार-बार लंदन में अपराध और मेयरशिप पर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर सादिक खान ने पत्रकारों से कहा, 'जब मैं राष्ट्रपति ट्रंप को बोलते हुए सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से स्कूल के मैदान में लौट आया हूं. मैं इसका जवाब उसी तरह पलटवार में नहीं देना चाहता.'

सादिक खान ने कहा, 'लेकिन सबूत क्या कहते हैं? सबूत यह हैं कि लंदन में हत्या के मामलों में भारी गिरावट आई है. यह शहर पर्यटन, संस्कृति, खेल, संगीत, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामले में बेहद सफल है.'

'...इसीलिए ट्रंप को लंदन और मुझसे दिक्कत है'

उन्होंने कहा, 'सबूत यह भी हैं कि हम उदार, प्रगतिशील, विविधता से भरे हुए और बेहद सफल हैं. यही वजह है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेताओं की सोच के बिल्कुल उलट हैं. मुझे लगता है इसी कारण उन्हें लंदन से दिक्कत है. मेरे हिसाब से लंदन दुनिया का सबसे महान शहर है.' उन्होंने आगे कहा, 'लंदन उस सोच के बिल्कुल खिलाफ है, जो विभाजन और नफरत फैलाती है. मुझे शक है कि यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को मुझसे और इस महान शहर लंदन से नाराजगी है.'

