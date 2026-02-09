scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई करता था एपस्टीन? FBI ने किया नया खुलासा

जेफरी एपस्टीन मामले में FBI की जांच में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के पर्याप्त सबूत मिले हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों के लिए संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने के ठोस प्रमाण नहीं मिले. दस्तावेजों के मुताबिक वित्तीय रिकॉर्ड, वीडियो और गवाहियों में भी ऐसा नेटवर्क साबित नहीं हो सका.

Advertisement
X
जेफरी एपस्टीन को लेकर FBI ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है. (File Photo)
जेफरी एपस्टीन को लेकर FBI ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की है. (File Photo)

क्या कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन प्रभावशाली लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था? यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है. अब FBI और अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों की समीक्षा के बाद सामने आई जानकारी इस बहस को नया मोड़ देती है. जांच एजेंसियों ने एपस्टीन के बैंक रिकॉर्ड खंगाले, ईमेल देखे, उसके घरों की तलाशी ली और पीड़ितों से सालों तक पूछताछ की. इन सबके बावजूद उन्हें ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वह शक्तिशाली लोगों के लिए कोई संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था.

जांच में यह जरूर सामने आया कि एपस्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था. न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और वर्जिन आइलैंड्स स्थित घरों से जब्त वीडियो और तस्वीरों में किसी और व्यक्ति की संलिप्तता या पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार के सबूत नहीं मिले. अभियोजकों के एक मेमो में यह भी कहा गया कि उसके वित्तीय लेनदेन में अकादमिक, वित्तीय या कूटनीतिक जगत से जुड़े लोगों को किए गए भुगतान का कोई आपराधिक संबंध नहीं पाया गया.

यह भी पढ़ें: अमेरिका-ब्रिटेन से फ्रांस-नॉर्वे तक... एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद दुनिया में ताबड़तोड़ इस्तीफे

सम्बंधित ख़बरें

Jeffrey Epstein
'एपस्टीन तो जिंदा है!' प्रिंस एंड्र्यू की एक्स के इस दावे से फैली सनसनी
Epstein
US-UK से फ्रांस-नॉर्वे तक... एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे
Dalai Lama, 90, has lived in exile in Dharamsala since fleeing Lhasa in 1959. (PTI photo)
'दलाई लामा की एपस्टीन से मुलाकात ही नहीं हुई', तिब्बती गुरु ने रिपोर्ट्स को किया खारिज
क्या थी एपस्टीन की बेबी रैंच योजना (Photo: Screengrab)
20 महिलाओं को प्रेग्नेंट करना चाहता था एपस्टीन! जानें- क्या था Baby Ranch प्लान
पुतिन से क्यों मिलना चाहते थे एपस्टीन (Photo: Social Media)
पुतिन से क्यों मिलना चाहता था एपस्टीन, अपना रहा था नई-नई तरकीबें, बड़ा खुलासा

एक पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि एपस्टीन उसे अपने अमीर दोस्तों को "उधार" देता था, लेकिन जांच एजेंसियां इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकीं और अन्य पीड़ितों ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया. कुछ आरोपों में अन्य लोगों के शामिल होने की बात जरूर सामने आई, लेकिन सबूतों की कमी के कारण संघीय स्तर पर मामला दर्ज नहीं हो सका और इन्हें स्थानीय एजेंसियों को भेज दिया गया.

Advertisement

2019 में गिरफ्तारी, एक महीने जेल में सुसाइड का दावा

यह जांच 2005 में शुरू हुई थी, जब 14 साल की एक लड़की के परिवार ने फ्लोरिडा में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने कम से कम 35 लड़कियों की पहचान की, जिन्होंने बताया कि एपस्टीन उन्हें यौन प्रकृति की मालिश के लिए पैसे देता था. बाद में 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक महीने बाद उसने जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली. उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और वह 20 साल की सजा काट रही है.

यह भी पढ़ें: पुतिन से क्यों मिलना चाहता था एपस्टीन, अपना रहा था नई-नई तरकीबें, डॉक्यूमेंट्स में बड़ा खुलासा

लाखों पन्नों की रिपोर्ट का विश्लेषण बाकी!

हालांकि दस्तावेजों की समीक्षा अभी जारी है और लाखों पन्नों का विश्लेषण बाकी है. इसलिए यह संभावना बनी हुई है कि आगे नई जानकारी सामने आए. फिलहाल उपलब्ध रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि जांच एजेंसियों को एपस्टीन के व्यक्तिगत अपराधों के सबूत तो मिले, लेकिन कथित हाई-प्रोफाइल नेटवर्क को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement