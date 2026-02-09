क्या रसूखदारों को लड़कियां सप्लाई करता था एपस्टीन? FBI ने किया नया खुलासा

क्या कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन प्रभावशाली लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था? यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है. अब FBI और अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों की समीक्षा के बाद सामने आई जानकारी इस बहस को नया मोड़ देती है. जांच एजेंसियों ने एपस्टीन के बैंक रिकॉर्ड खंगाले, ईमेल देखे, उसके घरों की तलाशी ली और पीड़ितों से सालों तक पूछताछ की. इन सबके बावजूद उन्हें ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वह शक्तिशाली लोगों के लिए कोई संगठित सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था.

जांच में यह जरूर सामने आया कि एपस्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था. न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और वर्जिन आइलैंड्स स्थित घरों से जब्त वीडियो और तस्वीरों में किसी और व्यक्ति की संलिप्तता या पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार के सबूत नहीं मिले. अभियोजकों के एक मेमो में यह भी कहा गया कि उसके वित्तीय लेनदेन में अकादमिक, वित्तीय या कूटनीतिक जगत से जुड़े लोगों को किए गए भुगतान का कोई आपराधिक संबंध नहीं पाया गया.

एक पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि एपस्टीन उसे अपने अमीर दोस्तों को "उधार" देता था, लेकिन जांच एजेंसियां इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकीं और अन्य पीड़ितों ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया. कुछ आरोपों में अन्य लोगों के शामिल होने की बात जरूर सामने आई, लेकिन सबूतों की कमी के कारण संघीय स्तर पर मामला दर्ज नहीं हो सका और इन्हें स्थानीय एजेंसियों को भेज दिया गया.

2019 में गिरफ्तारी, एक महीने जेल में सुसाइड का दावा

यह जांच 2005 में शुरू हुई थी, जब 14 साल की एक लड़की के परिवार ने फ्लोरिडा में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने कम से कम 35 लड़कियों की पहचान की, जिन्होंने बताया कि एपस्टीन उन्हें यौन प्रकृति की मालिश के लिए पैसे देता था. बाद में 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक महीने बाद उसने जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली. उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और वह 20 साल की सजा काट रही है.

लाखों पन्नों की रिपोर्ट का विश्लेषण बाकी!

हालांकि दस्तावेजों की समीक्षा अभी जारी है और लाखों पन्नों का विश्लेषण बाकी है. इसलिए यह संभावना बनी हुई है कि आगे नई जानकारी सामने आए. फिलहाल उपलब्ध रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि जांच एजेंसियों को एपस्टीन के व्यक्तिगत अपराधों के सबूत तो मिले, लेकिन कथित हाई-प्रोफाइल नेटवर्क को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले.

