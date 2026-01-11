'जैश के पास हजारों सुसाइड बॉम्बर...' नए ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर की गीदड़भभकी

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख मसूद अज़हर का एक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस संदेश में मसूद अज़हर ने दावा किया है कि उसके संगठन के पास हजारों आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
मसूद अज़हर ने इस ऑडियो में “शहादत” का जिक्र करते हुए कहा है कि उसके आतंकी न किसी सांसारिक सुविधा की मांग करते हैं और न ही किसी निजी लाभ की. उसने यह भी कहा कि यदि वे संगठन में मौजूद आतंकियों की पूरी संख्या सार्वजनिक कर दें तो दुनिया भर के मीडिया में हलचल मच जाएगी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जैश-ए-मोहम्मद के पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित आतंकी मौजूद हैं.
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे ऑडियो संदेश अक्सर तब जारी किए जाते हैं जब आतंकी संगठन किसी दबाव में होते हैं. हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में जैश के कई ठिकानों पर की गई कार्रवाई और संगठन के दर्जनों सदस्यों की मौत के बाद यह संदेश सामने आया है. इसे मसूद अज़हर की मानसिक स्थिति और बौखलाहट का संकेत माना जा रहा है.
वायरल ऑडियो में क्या है?
मसूद अज़हर ऑडियो क्लिप में ये बोलते सुनाई दे रहा है कि इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद है जो रात के तीन बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं. ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाए ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए ना ये कहते हैं मकान मिल जाए ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए ना ये कहते हैं बच्चे आज्ञाकारी बन जाए ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए ना ये कहते हैं अमरीका का वीजा मिल जाए ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं ना नई नई तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते है ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते है.
न मोटरसाइकल चाहिए न Iphone... इन्हें बस शहादत से मतलब: अजहर
ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे. हम अमीर के दिल में डाल दे मुझे पहले नंबर पर कर दे मुझे आगे कर दे तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं.
आतंकी ने कहा, मुझे खत लिख-लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा. मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो मुझे मदीना शरीफ की दुआएं देकर कहते हैं अल्लाह आपको मदीना दिखाए मुझे जल्दी आगे भेज दो. कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है. इतना शौक है ये एक नहीं है, ये दो नहीं है ये एक सौ नहीं है ये तीन सौ नहीं है ये एक हज़ार नहीं है. बता दूंगा तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मत जाएगा.
बता दें कि इस ऑडियो के जारी होने की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है.
गौरतलब है कि मसूद अज़हर 2019 के बाद से पब्लिकली नहीं दिखा है. उसी साल बहावलपुर में उनके ठिकाने पर हुए एक बम धमाके के बाद से वे लगातार छुपा हुआ है. हालांकि उसके नाम से समय-समय पर ऑडियो और लिखित संदेश सोशल मीडिया पर आते रहते हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संदेशों का मुख्य उद्देश्य डर का माहौल बनाना और संगठन की ताकत का प्रदर्शन करना होता है, ताकि उनके समर्थक और कैडर का मनोबल उच्च बना रहे.