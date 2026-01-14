scorecardresearch
 
'फिजूलखर्ची वाला संगठन...', ट्रंप के रास्ते पर नेतन्याहू! इजरायल ने सात UN एजेंसियों से तोड़ा नाता

अमेरिका के बाद अब इजरायल ने भी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया है. सात यूएन एजेंसियों से तत्काल नाता तोड़ते हुए इजरायल ने उन पर पक्षपात, इजरायल-विरोधी एजेंडा और अप्रभावी नौकरशाही के आरोप लगाए हैं. यह कदम वैश्विक मंच पर बढ़ते टकराव को साफ दिखा रहा है.

इजरायल आने वाले दिनों में और संगठनों से भी किनारा कर सकता है (फाइल फोटो)
अमेरिका के बाद अब इजरायल ने बड़ा ऐलान किया है. इजरायल ने सात बड़ी यूएन (संयुक्त राष्ट्र) एजेंसियों से नाता तोड़ लिया है. उनपर पक्षपात का आरोप भी लगाया गया है. इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन साआर ने इसका ऐलान किया. उन्होंने इसके पीछे इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह से लेकर "अप्रभावी नौकरशाही" तक के कारण गिनाए. 

जिन एजेंसियों से इजरायल तत्काल प्रभाव से हट रहा है, वे हैं- बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय; लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई (यूएन वुमन); व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन; पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग; सभ्यताओं का संयुक्त राष्ट्र गठबंधन; संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा; और प्रवासन और विकास पर वैश्विक मंच.

इस कदम की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय के साथ सहयोग समाप्त कर रहा है, क्योंकि कार्यालय ने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ आईडीएफ को भी "ब्लैकलिस्ट" में शामिल किया है.

गाजा को लेकर ट्रंप के पीस प्लान पर अपडेट क्या है. (Photo: AP)
गाजा में खत्म होगी हमास की सत्ता, जानें- ट्रंप का पीस प्लान कहां तक पहुंचा?
इसमें कहा गया है कि 'इजरायल एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसे आईएसआईएस और बोको हराम के साथ सूचीबद्ध किया गया है,' और यह भी जोड़ा गया है कि इजरायल ने जून 2024 में ही इस कार्यालय से संबंध तोड़ लिए थे.

इसी तरह, रिपोर्ट में कहा गया है कि सा'आर ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायली महिलाओं के खिलाफ किए गए यौन हिंसा के सभी मामलों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के बाद इजरायल को संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन से बाहर निकाल लिया.

इसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास एजेंसी और पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग दोनों से हटने के कारण के रूप में 'इजरायल विरोधी उग्र रिपोर्टों' का हवाला दिया गया है.

आखिर में, यह यूएन एनर्जी पर 'फिजूलखर्ची करने वाला संगठन' होने का आरोप लगाता है, जो "संयुक्त राष्ट्र की अत्यधिक और अक्षम नौकरशाही" को दर्शाता है. मंत्रालय ने आगे कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के साथ इजरायल के संबंधों की जांच करना जारी रखेगा.

66 वैश्विक संगठनों से निकल चुका है अमेरिका

पिछले हफ्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका को कुल 66 वैश्विक संगठनों और संधियों से बाहर निकाल लिया. इनमें से लगभग आधे संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हैं. ट्रंप ने उन पर 'संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के विपरीत' काम करने का आरोप लगाया.

---- समाप्त ----
