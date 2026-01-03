scorecardresearch
 
अमेरिका में न्यू ईयर ईव पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश, किराना दुकान और रेस्टोरेंट थे निशाने पर

अमेरिका में नए साल 2026 के जश्न से पहले एक बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई. नॉर्थ कैरोलिना के मिंट हिल के 18 साल के क्रिश्चियन स्टरडिवेंट को एफबीआई ने गिरफ्तार किया. वह ISIS से प्रेरित था और न्यू ईयर ईव पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा था.

क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट को 20 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है (Photo: Gaston County Sheriff Office via AP)
अमेरिका में नए साल 2026 के जश्न से ठीक पहले एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है. नॉर्थ कैरोलिना के मिंट हिल इलाके में रहने वाले 18 साल के क्रिश्चियन स्टरडिवेंट को एफबीआई ने गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि वह आतंकी संगठन ISIS से प्रेरित होकर न्यू ईयर ईव पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा था.

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, क्रिश्चियन सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS की विचारधारा से प्रभावित हुआ था और खुद को इस संगठन का ‘सोल्जर’ बताने लगा था. दिसंबर 2025 में उसने कई ऑनलाइन पोस्ट साझा किए, जिनमें गैर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल था. 

जांच एजेंसियों के मुताबिक, उसने जिहाद की बात करते हुए हथौड़े और चाकू जैसे हथियारों से हमला करने की योजना बनाई थी.

एफबीआई की जांच में पता चला कि वह नॉर्थ कैरोलिना के एक किराना स्टोर और फास्ट फूड रेस्टोरेंट को निशाना बनाना चाहता था. उसके पास हथियारों की खरीददारी के साथ-साथ हमले के लिए जरूरत का सामान जैसे कपड़े, दस्ताने और मास्क भी मौजूद थे. 

isis new year attack foiled
किराना दुकान और रेस्टोरेंट पर हमले की योजना नाकाम हुई (Photo: ITG/ Rohit Sharma)

यह भी पढ़ें: दुनिया को ज्ञान देने वाला अमेरिका खुद दे रहा फांसी की सजा, ट्रंप काल में टूटा 16 सालों का रिकॉर्ड

29 दिसंबर को उसके घर पर छापेमारी के दौरान ‘नया साल हमला 2026’ नाम की एक नोटबुक मिली, जिसमें 20 से अधिक लोगों को निशाना बनाने की योजना विस्तार से लिखी थी.

नोटबुक में यह भी उल्लेख था कि हमले के बाद वह पुलिस पर भी हमले करेगा ताकि खुद को ISIS के लिए शहीद सिद्ध कर सके. हालांकि, परिवार के एक सदस्य ने कुछ हथियार छुपा दिए थे, लेकिन उसके कमरे से हथौड़े, चाकू, टारगेट की लिस्ट और रणनीतिक सामान बरामद हुआ.

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी एफबीआई, स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों की संयुक्त सतर्कता का परिणाम है. आरोपी को यदि दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की संघीय जेल की सजा हो सकती है. इस कार्रवाई से न्यू ईयर के मौके पर पर एक बड़े आतंकी हमले को सफलतापूर्वक रोका गया है.

