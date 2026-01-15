scorecardresearch
 
ईरान में कनाडाई नागरिक की मौत, कनाडा ने तेहरान पर लगाया गंभीर आरोप, अनीता आनंद बोलीं- इंसानी जान की कीमत नहीं

ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक कनाडाई नागरिक की मौत हो गई है. कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ईरानी अधिकारियों के हाथों इस नागरिक की जान गई है. कनाडा ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी शासन की निंदा की है और नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा को तत्काल रोकने की मांग की है.

ईरान में कनाडाई नागरिक की मौत के बाद अनीता आनंद ने तेहरान की आलोचना की.(Photo: AFP)
ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक कनाडाई नागरिक की मौत की खबर सामने आ रही है. नागरिक की मौत के बाद कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने ईरानी शासन की जमकर आलोचना  की और शासन पर मानव जीवन की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने ईरानी शासन से देश में जारी हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की है.

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने गुरुवार को ईरान में कनाडाई नागरिक की मौत की पुष्टि की और कहा कि ये मौत ईरानी अधिकारियों के हाथों हुई है. 

अनीता आनंद ने की ईरान की आलोचना

अनीता आनंद ने ईरान सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जवाब में वहां का शासन मानवीय जीवन की खुलेआम अनदेखी कर रहा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे अभी पता चला है कि एक कनाडाई नागरिक की ईरान में ईरानी अधिकारियों के हाथों मौत हो गई है. हमारे कांसुलर अधिकारी पीड़ित के परिवार से कनाडा में संपर्क में हैं और इस समय मेरी गहरी संवेदनाएं उनके साथ हैं.'

'तुरंत बंद करें हिंसा'

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ईरानी लोग केवल अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दमन के कारण कीमती जानें जा रही हैं. कनाडा ने इसे 'राज्य के नेतृत्व वाली हिंसा' करार दिया है और तेहरान से इसे तुरंत बंद करने की अपील की है.

विदेश मंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि कनाडा इस तरह की सैन्य या पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करता है जो निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाती है. फिलहाल कनाडा सरकार इस मामले में आगे की कानूनी और कूटनीतिक कार्यवाही के लिए परिवार के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके.

ईरान में हालात तनावपूर्ण

बताया जा रहा है कि ये घटना कनाडा और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है. कनाडा पहले से ही ईरान में यात्रा के खिलाफ सलाह जारी कर चुका है और नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा था. दूसरी ओर ईरान में फंसे कनाडाई परिवारों में भी इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई है.

बता दें कि ईरान में दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब लगभग देश के पूरे हिस्से में फैल चुके हैं. आर्थिक संकट से शुरू ये विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक बदलाव की मांग में बदल गए हैं.

वहीं, इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान शासन प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल कर गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. बताया जा रहा है कि शासन की कार्रवाई में 2500 से ज्यादा लोगों को मौत हो गई है.

---- समाप्त ----
