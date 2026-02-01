scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'डील की उम्मीद बरकरार...', अमेरिका से तनाव के बीच बोले ईरान के विदेश मंत्री अराघची

अमेरिकी सैन्य दबाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता संभव है. उन्होंने साफ किया कि प्रतिबंध हटाना ईरान की प्रमुख शर्त है. वहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने हमला किया तो यह क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा.

Advertisement
X
परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को लेकर अराघची ने बयान जारी किया है (Photo: AFP)
परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को लेकर अराघची ने बयान जारी किया है (Photo: AFP)

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत की उम्मीदें जगी हैं, जबकि क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं बरकरार हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका के साथ परमाणु हथियार कार्यक्रम पर एक समझौता संभव है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका के लिए ईरान का भरोसा कम हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय मित्र देशों के माध्यम से संवाद जारी है, जिससे वार्ता आगे बढ़ रही है.

अराघची ने सीधे वार्ता के लिए अभी कमिटमेंट नहीं जताई, लेकिन यह कहा कि बातचीत का फोकस फ्रेमवर्क पर नहीं बल्कि मुद्दों की ऑब्जेक्टिव समझ पर होना चाहिए. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ गंभीर वार्ता की संभावना जताई. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाज टार्गेटिंग एरिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे स्वीकार्य समझौते की उम्मीद रखते हैं. हालांकि, उन्होंने सैन्य कार्रवाई के निर्णय को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दी.

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में धमकी भरे बयान दिए. उन्होंने कहा कि यदि ईरान पर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, और यह क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है. इस चेतावनी को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दोहराया.

सम्बंधित ख़बरें

The Chabahar port is central to India’s connectivity ambitions.
बजट में चाबहार पोर्ट के लिए फंडिंग नहीं, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच सरकार का बड़ा फैसला
खामेनेई ने अमेरिका को दी धमकी. (File photo: ITG)
'एक गलत फैसला और मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी जंग...', खामेनेई ने ट्रंप को बता दी हद
iran us war risk
रजा पहलवी की सीक्रेट मुलाकात और मिसाइलें तैनात... क्या ईरान-US में जंग होने वाली है?
IRGC, Donald Trump
'दुश्मन गलती करेगा तो...', ईरानी नेवी चीफ की हत्या के दावे के बीच खामेनेई की सेना ने दी ये वॉर्निंग
Iran Blast
एक के बाद एक धमाके से हिला ईरान, खामेनेई शासन के खिलाफ क्या इजरायल कर रहा सीक्रेट ऑपरेशन?

यह भी पढ़ें: रजा पहलवी की सीक्रेट मुलाकात और मिसाइलें तैनात... क्या ईरान-US में जंग होने वाली है?

Advertisement

अराघची ने कहा कि ईरान चाहता है कि किसी भी समझौते के तहत अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की अनुमति मिले. अगर बातचीत विफल होती है, तो ईरान युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन यह पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा.

डिप्लोमेटिक स्तर पर तनाव कम करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल-थानी ने तेहरान का दौरा किया. इसके अलावा, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेझेश्कियन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के बीच भी बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों ने अमेरिका और ईरान को फिर से वार्ता की मेज पर लाने पर जोर दिया.

ईरान में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर अराघची ने विदेशी तत्वों का दोषी ठहराया और कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement