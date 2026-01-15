scorecardresearch
 
तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान प्रिंस की लीडरशिप पर उठाए सवाल, कहा- देश उन्हें अपनाएगा...

ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जिनमें अब तक 2,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विपक्षी नेता रजा पहलवी की व्यक्तिगत छवि की तारीफ की, लेकिन उनके देश में नेतृत्व क्षमता और जनाधार पर संदेह जताया है. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल पहलवी को पूर्ण समर्थन देने की स्थिति में नहीं हैं.

ट्रंप ने रजा पहलवी के नेतृत्व पर उठाए सवाल. (photo: ITG)
ट्रंप ने रजा पहलवी के नेतृत्व पर उठाए सवाल. (photo: ITG)

ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शासक रजा शाह पहलवी के बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रजा पहलवी के व्यक्तित्व की तारीफ की, लेकिन ईरान के अंदर उनके जनाधार और नेतृत्व क्षमता पर संदेह जताया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, ईरान की क्लेरिकल सरकार (धार्मिक शासन) के ढहने की पूरी संभावनाएं हैं.

ट्रंप ने पहलवी के नेतृत्व पर उठाए सवाल
 
ट्रंप ने इंटरव्यू में ईरानी विपक्षी नेता रजा पहलवी की क्षमता पर सवाल उठाए और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अपने देश में कैसे प्रदर्शन करेंगे.

ट्रंप ने अनिश्चितता जताई कि क्या उन्हें ईरान के अंदर सत्ता संभालने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल पाएगा. हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलहाल पहलवी को पूर्ण समर्थन देने की स्थिति में नहीं हैं. क्योंकि वे नहीं जानते कि ईरानी जनता उन्हें स्वीकार करेगी या नहीं.

'तो मुझे कोई आपत्ति नहीं...'

ट्रंप ने कहा कि हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं. मुझे नहीं पता कि उनका देश उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा या नहीं और अगर उनका देश स्वीकार करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.

ट्रंप की ये टिप्पणियों ने पहलवी की ईरान का नेतृत्व करने की क्षमता पर और भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी पहलवी से मिलने का कोई प्लान नहीं है जो उनके रुख को और स्पष्ट करता है.

Advertisement


इसी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर भी निशाना साधा. उन्होंने रूस के साथ युद्ध में बातचीत के गतिरोध के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया.

इसके अलावा ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के खिलाफ न्याय विभाग की जांच को लेकर अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी की आलोचनाओं को खारिज कर दिया.

ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने की धमकी तो दी है, लेकिन नेतृत्व के सवाल पर वे अब भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं.

ईरान में क्या है स्थिति

ईरान में दिसंबर के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में क्लेरिकल शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष देखा जा रहा है. पूरे ईरान में 280 जगहों पर हुई घातक झड़पों के कारण स्थिति और बिगड़ गई है. प्रदर्शनों में अब तक 2,500 लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि, ईरानी शासन लगातार प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास कर रहा है.

कौन हैं रजा पहलवी

आपको बता दें कि रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं. वह ईरान के पूर्व शाही परिवार के वर्तमान में प्रमुख हैं और वह 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले से ईरान छोड़कर चले गए थे. वह दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं.

