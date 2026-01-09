scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पहले की तरह इस बार भी अमेरिका गलत...', ईरान में प्रदर्शनों के बीच बोले खामेनेई

ईरान में करीब दो हफ्तों से जारी उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधा है. खामेनेई ने कहा कि जैसे अतीत में अमेरिका ईरान को लेकर गलत रहा है, वैसे ही आज भी वह अपनी गणनाओं में चूक कर रहा है.

Advertisement
X
खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ईरान के बारे में गलत आकलन कर रहा है. (File Photo: AP)
खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ईरान के बारे में गलत आकलन कर रहा है. (File Photo: AP)

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है. खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'जैसे अतीत में था, वैसे ही आज भी अमेरिका ईरान को लेकर अपने आकलन में गलत है.' उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब देशभर में महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं.

ईरान के सर्वोच्च नेता ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उसने ईरान को समझने में गलत आकलन किया है. उन्होंने कहा कि जैसे अतीत में अमेरिका गलत रहा है, वैसे ही आज भी वॉशिंगटन ईरान को लेकर अपनी गणनाओं में चूक कर रहा है. ईरान में अशांति और हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं. इस बीच खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अतीत की तरह आज भी अमेरिका ईरान को लेकर अपनी गणनाओं में गलत है.'

दो हफ्तों से सुलग रहा ईरान

खामेनेई ने शुक्रवार को कहा कि ईरान विदेशी ताकतों के लिए 'भाड़े के सैनिक' की तरह काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ईरान पर टिप्पणी करने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
Iran में बवाल पर खामेनेई का पहला बयान
Iran protest slogans analysis
ईरान में आंदोलन की आवाज बने 93 नारे, बता रहे वहां की कहानी
Death to dictator slogans Iran
ईरान में सड़कों पर उतरा जनसैलाब, लोगों में दिखा शासन के खिलाफ जबरदस्त उबाल, Photos
Protest in Iran
न गाजा, न लेबनान... ईरान में लोगों का इस्लामी कट्टरपंथ से क्यों मोहभंग हो गया?
Iran supreme leader ayatollah ali khamenei criticizes donald trump amid protests
ईरान में प्रदर्शनों पर सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, देखें क्या कहा?
Advertisement

ईरान में करीब दो हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन अब और उग्र हो गए हैं. कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जहां 'तानाशाह को मौत' (death to the dictator) जैसे नारे लगाए गए और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया. इस दौरान 12 घंटे से ज्यादा समय तक देशभर में इंटरनेट बंद रहा, जिसे हिंसा को दबाने की कोशिश माना जा रहा है. यह आंदोलन दशकों में ईरान के धार्मिक नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जा रहा है.

प्रदर्शनकारियों को बताया 'उपद्रवी'

एक टेलीविजन संबोधन में खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को 'उपद्रवी' और 'तोड़फोड़ करने वाले' बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. तेहरान में समर्थकों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानियों का खून बहाने का आरोप लगाया, जिस दौरान भीड़ ने 'डेथ टू अमेरिका' के नारे लगाए.

फांसी की सजा की चेतावनी
 
ईरानी सरकारी मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को 'आतंकी' करार दिया है, जिससे कड़े दमन के संकेत मिल रहे हैं. न्यायपालिका प्रमुख गुलामहुसैन मोहसनी-एजेई ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. तेहरान ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी या सुरक्षा बलों से सशस्त्र टकराव के आरोपियों को फांसी तक की सजा हो सकती है. देशभर में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement