हिजाब की जगह वेस्टर्न कपड़े, भूरे बाल, बाइक फैन... कौन थी ईरान की डायना जिन्हें मिली मौत

ईरान में पिछले साल के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में 6,126 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 19 वर्षीय मोटरसाइकिल राइडर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर डायना बहादोर भी शामिल थी जिन्हें सुरक्षा बलों ने गोली मार दी थी. फिर उनके परिवार को बताया कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई.

डायना को अपनी आजादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है
डायना को अपनी आजादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है

ईरान में पिछले साल के अंत में जो प्रदर्शन शुरू हुए उसमें हजारों लोगों की जान चली गई. मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई शासन की कार्रवाई में 6,126 लोग मारे गए. बड़ी संख्या में लोग फिलहाल लापता हैं जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई होगी. ऐसी ही एक प्रदर्शनकारी थीं ईरान में टबेबी राइडरट नाम से मशहूर 19 साल की मोटरसाइकिल राइ़डर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर डायना बहादोर, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

डायना बहादोर ईरान के गोनबद-ए-कावुस की रहने वाली थीं. वो मिड-वेट बाइकों पर अपनी बेहतरीन राइडिंग स्किल और आजादी से जुड़े बेबाक वीडियो के लिए जानी जाती थीं. बहादोर 8 जनवरी 2026 की रात गोरगान शहर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई थी.

इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया. एक जिंदा कारतूस डायना बहादोर को लगी और उनकी मौत हो गई.

परिवार के लोगों ने दो दिनों तक उनकी तलाश की लेकिन उन्हें डायना का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने परिवार को डायना का शव सौंप दिया. आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी मौत को सड़क हादसा बताकर पेश करने की कोशिश की. इतना ही नहीं, कथित तौर पर डायना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया गया और परिवार को धमकियां दी गईं.

वेस्टर्न कपड़े, भूरे बाल, बाइक की फैन थी ईरान की 'बेबी राइडर'

सोशल मीडिया पर डायना के कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें डायना वेस्टर्न कपड़े पहन बाइक चलाती नजर आती हैं. डायना ईरान की सड़कों पर खुले बालों में हेलमेट लगा बेखौफ बाइक चलाती दिखती हैं. वीडियो में दिखता है कि वो कई बार बाइक का हैंडल छोड़कर भी अच्छे से बैलेंस बनाती हुई बाइक चला रही हैं.

डायना को देखकर साफ है कि वो एक फैशन क्वीन भी थीं जिन्हें अपने बाल संवारना, मेकअप करना और अच्छे कपड़े पहनना भी काफी पसंद था. एक वीडियो में वो प्रोटेस्ट थीम Bella Ciao पर लिपसिंक करती दिख रही है. यह एक इटैलियन लोकगीत है जो फासीवाद और अत्याचार के खिलाफ गाया जाता रहा है.

कट्टर इस्लामिक देश में डायना का वेस्टर्न कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल चलाना अपनेआप में एक क्रांति थी. ईरान में जहां ठीक ढंग से हिजाब न पहनने को लेकर महसा अमीनी को मौत के घाट उतार दिया गया था, वहां डायना ने वेस्टर्न पहनना चुना था.  उन्होंने आजादी चुनी और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

प्रदर्शनकारियों की मौतों के बीच ईरान पर बढ़ा अमेरिकी हमले का खतरा

मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई में कम से कम 6,126 लोगों की मौत हो चुकी है. इसी बीच, अमेरिकी नौसेना का एक विमानवाहक पोत समूह मिडिल ईस्ट पहुंच गया है.

यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और उसके साथ आए गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाजों की तैनाती से ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब खाड़ी के अरब देशों ने कह दिया है कि वो ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, भले ही उनके यहां अमेरिकी सैन्य बल तैनात हों.

अमेरिका को आशंका है कि ईरान देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी की सजा देगा. इस संबंध में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है. 

माना जा रहा है कि वो ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ऐसा कर सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करता है या उन्हें फांसी देता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा.

