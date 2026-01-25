scorecardresearch
 
इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश से भूस्खलन, 8 लोगों की मौत, 80 से अधिक लापता

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया कि कुदरती आपदा में 82 लोग मलबे के नीचे दब गए, उनकी तलाश की जा रही है. 24 लोग इस आपदा से बच निकलने में सफल रहे.

जावा द्वीप में पिछले साल भी भूस्खलन से तबाही हुई थी. यह 2025 की फोटो है. (Credit- AP)
जावा द्वीप में पिछले साल भी भूस्खलन से तबाही हुई थी. यह 2025 की फोटो है. (Credit- AP)

इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में आठ लोगों की मौत हो गई. शनिवार को हुए इस कुदरती आपदा में 82 लोग लापता बताए जा रहे हैं. गहरे कीचड़ के कारण राहतकर्मियों को बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल, जावा द्वीप में लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं. भारी बारिश के बाद पश्चिम जावा प्रांत के वेस्ट बांडुंग जिले में तबाही मच गई. पहाड़ी इलाकों से कीचड़, चट्टानें और पेड़ नीचे आ गिरे, जिससे करीब 34 घर मलबे में दब गए.

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया कि इस हादसे में 82 लोग मलबे के नीचे दब गए, उनकी तलाश की जा रही है. 24 लोग इस आपदा से बच निकलने में सफल रहे.

भूस्खलन का सबसे अधिक असर पासिर कुनिंग बस्ती में हुआ, जहां आठ शव बरामद किए गए. राहतकर्मी और स्थानीय निवासी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं.

स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. साथ ही किसी भी स्थिति में हलचल या गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है.

बता दें कि पिछले साल नवंबर में भी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ था. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग लापता हो गए थे.

