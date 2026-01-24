'कनाडा को सालभर में कच्चा खा जाएगा चीन...', ट्रंप ने PM कार्नी को दे डाली वॉर्निंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को फटकार लगाई है. ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चेताते हुए कहा कि चीन उसे बर्बाद करके छोड़ देगा.

ट्रंप ने कॉर्नी को वॉर्निंग देते हुए कहा कि अगर वह चीन के साथ करीबी बढ़ाएगा उसके साथ व्यापारिक समझौते करेगा तो चीन उसे एक साल के भीतर खा जाएगा. इस तरह ट्रंप ने सीधे-सीधे कह दिया है कि चीन, कनाडा को आर्थिक या रणनीतिक रूप से बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा के पीएम कार्नी को चेताते हुए कहा कि अगर वह सोचते हैं कि वह कनाडा को चीन के लिए एक तरह का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे यानी चीन अपने सामान और उत्पाद कनाडा के रास्ते अमेरिका में भेजेगा तो वे भारी भ्रम में हैं. अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा और कनाडा की यह रणनीति पूरी तरह गलत है.

उन्होंने कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ इस तरह की नजदीकी बढ़ाता है, तो चीन, कनाडा को जिंदा खा जाएगा. उनका दावा है कि इससे सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि कनाडा की व्यावसायिक संरचना, सामाजिक ताना-बना और जीवनशैली तक तबाह होगी. ट्रंप ने इसे केवल आर्थिक खतरा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संकट बताया है.

ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई भी डील की तो अमेरिका तुरंत कनाडा से आने वाले सामान पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा.

कनाडा पर क्यों भड़के हैं ट्रंप?

कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चीन के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कई व्यापार समझौते किए, जिसमें कनाडा, चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) पर लगाए गए टैरिफ को कम करेगा. इससे ट्रंप नाराज हैं. सालभर पहले खुद कार्नी चीन को कनाडा के सामने सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बता चुके थे, लेकिन एक साल बाद हालात बदल चुके हैं.

कनाडा ने 2024 में अमेरिका के साथ मिलकर चीनी गाड़ियों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया था. अब नए समझौते के तहत इस टैरिफ को घटाकर कम किया जा रहा है. इसके बदले में चीन, कनाडा के कुछ अहम कृषि उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को घटाएगा. पहले यह टैरिफ 84 फीसदी तक था, जिसे अब घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है.

