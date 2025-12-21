बांग्लादेश में हिंसा के बाद चटगांव में IVAC बंद, भारतीय वीजा सेवाएं अगले आदेश तक रहेंगी सस्पेंड

भारत और बांग्लादेश के बीच वीज़ा सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बांग्लादेश के चटगांव स्थित इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर (IVAC) में भारतीय वीज़ा सेवाओं को 21 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया गया है.

दरअसल, हाल ही में चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया था और हिंसा की खबरें सामने आई थी. इस घटना के बाद वीज़ा सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. अब हालात की समीक्षा के बाद ही सेवाएं बहाल होंगी.

अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला चटगांव में स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग (AHCI) में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद एहतियातन लिया गया है. मौजूदा हालात को देखते हुए वीज़ा सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय किया गया है.

समीक्षा के बाद लिया जाएगा आगे फैसला

सूत्रों के अनुसार, भारतीय वीज़ा सेवाएं तब तक बहाल नहीं की जाएंगी, जब तक सुरक्षा स्थिति की पूरी समीक्षा नहीं हो जाती. संबंधित एजेंसियां घटनाक्रम की जांच कर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है.

अधिकारियों ने साफ किया है कि यह निलंबन अस्थायी है और सुरक्षा हालात सामान्य होने के बाद वीज़ा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेवाएं कब तक बहाल होंगी.

चटगांव में IVAC के बंद होने से भारतीय वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. भारत-बांग्लादेश के बीच यात्रा, इलाज, पढ़ाई और व्यवसाय से जुड़े बड़ी संख्या में लोग वीज़ा सेवाओं पर निर्भर रहते हैं.

