scorecardresearch
 

Feedback

'भारत-अमेरिका में जल्द होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट', पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा बयान

भारत पर थोड़ी देर में अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होने वाला है, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो जाएगा. इस बीच पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने उम्मीद जताई कि दोनों देश फ्रीड ट्रेड पर समझौते को जल्द पूरा करेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे.

Advertisement
X
हर्षवर्धन श्रृंगला टैरिफ के असर को कम करने का भी उपाय तलाश रहे हैं. (File Photo)
हर्षवर्धन श्रृंगला टैरिफ के असर को कम करने का भी उपाय तलाश रहे हैं. (File Photo)

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी होने वाला है, जिसके बाद भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा. भारतीय समयानुसार सुबह 9:31 बजे से यह टैरिफ प्रभावी हो जाएगा. इस बीच पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों में जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, जिससे ट्रंप की संभावित भारत यात्रा और पुख्ता होगी.

पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, "उम्मीद है कि हम भारत और अमेरिका के बीच एक संतोषजनक और आपसी हित में लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही पूरा करने का रास्ता निकाल लेंगे, देर से नहीं. यह समझौता निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा को अगले स्तर तक ले जाएगा..."

यह भी पढ़ें: '...कि सिर चकरा जाएगा', भारत-पाक जंग पर फिर अटक गई ट्रंप की सुई, टैरिफ प्रेशर को लेकर लंबी-लंबी हांकने लगे

सम्बंधित ख़बरें

American tariffs implemented, India has prepared a roadmap.
अमेरिका का 50% टैरिफ भारत पर लागू, ट्रंप की दोहरी नीति उठे सवाल 
PM Modi with his Fijian counterpart Sitiveni Ligamamada Rabuka during a meeting at the Hyderabad House, in New Delhi
'कोई आपसे नाराज है, मगर आप संभाल लेंगे', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी से बोले फिजी के प्रधानमंत्री  
भारत और अमेरिका के बीच इंटरसेशनल वार्ता
टैरिफ तनाव के बीच कई मुद्दों पर भारत-अमेरिका के बीच बनी बात, जानिए विदेश मंत्रालय ने क्या बताया 
Black and White: The Truth About Americas Dead Economy and Indias Growth
अमेरिका का कर्ज, चीन पर ट्रंप का दांव, घुसपैठियों का संकट 
भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका में कैसे घिर गए ट्रंप? देखें दस्तक 

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, इस कदम का असर भारत से अमेरिका जाने वाले 60.2 बिलियन डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा. खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स–ज्वेलरी, श्रिम्प, कारपेट्स और फर्नीचर जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में शिपमेंट्स 70% तक गिर सकती हैं. इसका सीधा असर लाखों कामगारों पर होगा.

टैरिफ के असर को कम करने के उपाय तलाश रहे हैं- हर्षवर्धन श्रृंगला

Advertisement

पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हम इसके असर को कम करने के उपाय तलाश रहे हैं.. उन्होंने बताया कि भारत के पास ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पहले से मौजूद हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद है. इससे भारत अपने निर्यात को वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़ सकता है.

राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एक संतोषजनक और पारस्परिक लाभकारी एफटीए को अंतिम रूप देंगे. उन्होंने कहा, "इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएंगे."

यह भी पढ़ें: 'कोई आपसे नाराज है, मगर आप इतने विशाल हैं... संभाल लेंगे', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी से बोले फिजी के प्रधानमंत्री

'भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुआयामी'

हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुआयामी है. साझा मूल्यों और सिद्धांतों की ताकत इस रिश्ते को किसी भी उतार-चढ़ाव से निकाल ले जाएगी. उन्होंने अमेरिका में भारत के लिए सर्जियो गोर की नए एंबेसडर के रूप में नियुक्ति को भी सकारात्मक कदम बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement