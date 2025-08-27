scorecardresearch
 

'...कि सिर चकरा जाएगा', भारत-पाक जंग पर फिर अटक गई ट्रंप की सुई, टैरिफ प्रेशर को लेकर लंबी-लंबी हांकने लगे

अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं एक बहुत शानदार इंसान नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान की जंग को रुकवाने का फिर से श्रेय लेते हुए कहा कि आप लोग न्यूक्लियर वॉर की ओर तरफ बढ़ रहे हैं. आप मुझे वापस फोन करें.

ट्रंप ने आशंका जताई है कि भारत-पाकिस्तान के बीच फिर से लड़ाई हो सकती है. (Photo-AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान जंग में अपने रोल की खुमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. लगभग दर्जन बार इस कहानी को मिर्च-मसाला लगाकर सुना चुके ट्रंप ने एक बार फिर से इस कहानी को अमेरिकी कैबिनेट के सामने परोसा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार दावा किया है कि वे उस दिन नरेंद्र मोदी जैसे शानदार आदमी से बात कर रहे थे. ट्रंप ने इस मौके पर कथित तौर पर भारत भारी टैरिफ लगाने की धमकी वाली कहानी बताई. ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर भारत-पाकिस्तान जंग नहीं रोकते हैं तो वे इतना भारी टैरिफ लगाएंगे कि सिर चकरा जाएगा.

बुधवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी. और कहा कि जब तक विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक ट्रेड डील पर वे आगे नहीं बढ़ेंगे.

ट्रंप ने कहा, "मैं एक बहुत ही शानदार इंसान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं... मैंने कहा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है... नफरत बहुत ज्यादा थी. यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे, कभी-कभी अलग-अलग नामों के साथ सैकड़ों सालों से..."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "मैंने कहा मैं आपके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करना चाहता… आप लोग न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ रहे हैं... मैंने कहा, कल मुझे वापस फोन करें, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले, या हम आप पर इतना ऊंचा टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा... करीब पांच घंटे के अंदर सब गया..."

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है. उन्होंने कहा, "अब शायद यह फिर से शुरू हो. मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा. हम ऐसी चीजें नहीं होने दे सकते..."

ट्रंप ने अपने इस दावे को भी दोहराया कि इस लड़ाई के दौरान सात या उससे ज़्यादा लड़ाकू विमान मार गिराए गए. उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि वे लड़ रहे थे, फिर मैंने देखा कि सात विमान मार गिराए गए. मैंने कहा, 'यह अच्छी बात नहीं है.' ये तो बहुत सारे विमान हैं. आप जानते हैं, 15 करोड़ डॉलर के विमान मार गिराए गए. बहुत सारे. सात शायद उससे भी ज़्यादा. उन्होंने असली संख्या तो बताई ही नहीं." 

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले यह संख्या पांच बताई थी और कहा था कि उन्होंने तनाव को रोकने के लिए व्यापारिक दबाव का इस्तेमाल किया. सोमवार (लोकल टाइम) को कोरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा, "मैंने ये सभी युद्ध रुकवा दिए हैं. इनमें से एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होता..." उन्होंने आगे कहा, "भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध अगले स्तर का परमाणु युद्ध था... उन्होंने पहले ही सात जेट मार गिराए थे - यह बहुत भयंकर था. मैंने कहा, 'क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहे, तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पास इसे निपटाने के लिए 24 घंटे हैं.' 

ट्रंप पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान संघर्ष का ज़िक्र कर चुके हैं. बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग को रुकवाने में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी से सख्ती से और बार-बार इनकार किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले कहा था कि युद्धविराम भारत के अपने रणनीतिक फैसलों का नतीजा था और इसमें किसी बाहरी दबाव का कोई हाथ नहीं था. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से जंग रुकवाने की दरख्वास्त की. खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने संसद में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों का जोरदार खंडन किया था. विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया है. 

