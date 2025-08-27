scorecardresearch
 

Feedback

'कोई आपसे नाराज है, मगर आप इतने विशाल हैं... संभाल लेंगे', ट्रंप के टैरिफ पर PM मोदी से बोले फिजी के प्रधानमंत्री

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के संदर्भ में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में कहा कि 'कोई आपसे खुश नहीं है, लेकिन भारत इतना विशाल है कि इसे संभाल लेगा.'

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी के अपने समकक्ष सिटिवेनी लिगामामादा राबुका के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में एक बैठक के दौरान. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी के अपने समकक्ष सिटिवेनी लिगामामादा राबुका के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में एक बैठक के दौरान. (Photo: PTI)

फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका भारत दौरे पर हैं. उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली के सप्रू हाउस में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) द्वारा आयोजित ‘ओशन ऑफ पीस’ लेक्चर में हिस्सा लिया. इस दौरान दर्शकों के साथ बातचीत में राबुका ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके द्वारा भारत पर लगाए गए 50% पर तंज कसा. 

उन्होंने कहा, 'मैंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल की मुलाकात में अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के संदर्भ में बताया कि कोई आपसे बहुत खुश नहीं है. लेकिन आप इतने बड़े हैं (भारत के संदर्भ में) कि इन परेशानियों का सामना कर लेंगे.' बता दें कि अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त शुल्क सहित भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. इससे झींगा, परिधान, चमड़ा और रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्र प्रभावित होंगे.

भारत और फिजी के बीच हुए 7 समझौते

सम्बंधित ख़बरें

Black and White: The Truth About Americas Dead Economy and Indias Growth
अमेरिका का कर्ज, चीन पर ट्रंप का दांव, घुसपैठियों का संकट 
भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका में कैसे घिर गए ट्रंप? देखें दस्तक 
Tariffs on India, oil deal with Russia! Americas double standards?
भारत पर टैरिफ, रूस से तेल डील! अमेरिका का दोहरा खेल? 
Narendra Modi Donald Trump Trade Deal
भारत पर आज से 50 प्रतिशत टैरिफ लागू... अमेरिकी टैक्स के खिलाफ भारत की तैयारी क्या? 
Black and Right Show: Americas 50% Tariff, What Will be the Impact on India?
अमेरिका का कल से 50% टैरिफ होगा लागू, भारत की तैयारी क्या? देखें 

राबुका रविवार को तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे. उन्होंने कहा कि उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना है. पीएम मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री राबुका के बीच सोमवार को व्यापक बातचीत हुई, जिसमें रक्षा सहयोग को बढ़ाने और एक शांतिपूर्ण, समावेशी इंडो-पैसिफिक के लिए संयुक्त रूप से काम करने की योजना बनाई गई. दोनों देशों ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'ये अमेरिकी इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम...', टॉप इकोनॉमिस्ट बोले- ट्रंप टैरिफ ने खुद BRICS को जीत दिलाई

ICWA आयोजन में राबुका ने अपने ‘ओशन ऑफ पीस’ विजन पर जोर दिया, जो प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है.  उन्होंने कहा, 'भारत इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण साझेदार है. फिजी और भारत मिलकर प्रशांत को शांति का सागर’ बनाने के लिए काम कर सकते हैं, जो न केवल हमारे क्षेत्र के लिए, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी योगदान देगा.' राबुका ने बताया कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अवधारणा का समर्थन किया है.

ग्लोबल साउथ में भारत की अहम भूमिका

फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने कहा कि वैश्विक घटनाएं छोटे देशों को प्रभावित करती हैं और भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव का असर फिजी जैसे देशों पर भी पड़ता है. फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सहमति जताई और ग्लोबल साउथ के लिए भारत की भूमिका की सराहना की. फिजी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement