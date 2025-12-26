इमरान खान के समर्थक ने मुनीर को कहा कायर, गुर्गे ने मारकर तोड़ दिया नाक और जबड़ा...

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को डरपोक और कायर कहने पर इमरान खान के पूर्व सहायक को बेदर्दी से पीटा गया, उनकी नाक तोड़ दी गई और जबड़े को भी चोटिल कर दिया गया. हमलावर इमरान खान के सहायक के घर में घुस गया था और इस हमले को अंजाम दिया. पीड़ित का नाम मिर्जा शहजाद अकबर है.

पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुखर आलोचक मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा कि आसिम मुनीर ने उसके घर पर हमला करवाया इसके बावजूद वह कायर उसमें डर पैदा नहीं कर सका. ये पूरा वाकया पाकिस्तान में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ है.

पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश की. एक दिन एक नकाबपोश ने जब एक सुबह उनके घर की घंटी बजाई तो उन्होंने दरवाजा खोला. इस बीच गुंडे उनके घर में घुस गए और उन्हें बार-बार मुक्के मारने लगे. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

मिर्जा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज से कहा, 'हमलावर ने मेरी नाक तोड़ दी और मेरे जबड़े में फ्रैक्चर कर दिया. सुबह करीब 8 बजे दरवाजे की घंटी बजने से मेरी नींद खुलीय मैंने दरवाजा खोला और एक गोरे आदमी ने कई मिनट तक मुझे मुक्के मारे. मैंने विरोध किया और वह चला गया. मेरा परिवार जाग गया और मुझे देखने नीचे आया. हमलावर एक मिनट बाद वापस आया और उसने मुझ पर फिर हमला किया. इस बार उसने वीडियो भी बनाया और तस्वीरें भी लीं."

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में उनकी नाक और जबड़े में फ्रैक्चर हो गया है, और अकबर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. उनके समर्थकों का आरोप है कि यह हमला राजनीतिक मकसद से किया गया था, और यह अप्रैल 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद हुआ, तब वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भाग गए थे.

अपने हालिया वायरल भाषण में अकबर ने मुनीर का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि डिफेंस चीफ ने "पिछले साढ़े तीन सालों से डर और आतंक" के ज़रिए पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की लेकिन आखिर में वह खुद ही डर में जीने लगे.

उन्होंने कहा, "उसने हमारे घरों पर हमला किया, उसने हमारे अपनों को किडनैप किया, उसने हमें किडनैप किया, उसने हमारे नेताओं को किडनैप किया और उसने हमारे परिवारों को किडनैप किया. उसने हमारे अंदर डर और दहशत फैलाने के लिए हर तरह के अत्याचार किए. अगर वह सफल हो जाता, तो आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहां नहीं होते. अगर वह सफल हो जाता और उसका डर और दहशत फैल जाती, तो पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की तीन बहनें नहीं बैठी होतीं. इसका मतलब है कि वह फेल हो गया है,"

अकबर ने आगे कहा, "डर और दहशत उस इंसान में फैली है जो अभी भी बुलेटप्रूफ पहने हुए है."

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद अकबर मिर्जा को पाकिस्तान से भागना पड़ा था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के ठीक सामने उन पर एसिड अटैक किया गया था.



