बीच समंदर इजरायल का कमांडो ऑपरेशन, हिरासत में ली गईं ग्रेटा, गाजा नहीं पहुंच पाया राहत सामग्री लेकर जा रहा जहाज

एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग खाद्य सामग्रियों से भरे जिस जहाज को लेकर गाजा आ रही थी उसे इजरायली कमांडो ने जब्त कर लिया है. रविवार को भूमध्य सागर में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. इस जहाज पर सवार यूरोपियन संसद की सदस्य रीमा हसन नाम ने कहा कि इजरायली कमांडो ने पूरे क्रू को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया है. रीमा हसन ने कुछ तस्वीरें एक्स पर जारी की हैं जिसमें क्रू के सदस्यों को लाइफ जैकेट में देखा जा सकता है, इस तस्वीर में क्रू के सदस्य हाथ ऊपर किए हुए दिख रहे हैं. एक तस्वीर में ग्रेटा भी दिख रही हैं.

बता दें कि 22 साल की स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग 1 जून 2025 को फिलीस्तीन के पक्ष में काम करने वाले संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन (FFC) के जहाज मैडलीन पर सवार होकर गाजा के लिए रवाना हुईं थी. यह जहाज इटली के सिसिली के कटानिया बंदरगाह से निकला था.

इस ऑपरेशन को लेकर FFC ने कहा, "क्वाडकॉप्टर जहाज को घेर रहे हैं और उस पर सफेद रंग जैसा पदार्थ छिड़क रहे हैं. संचार बाधित है और रेडियो पर परेशान करने वाली आवाजें आ रही हैं."

इजरायल के विदेश मंत्रालय द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में नौसेना के एक कर्मचारी को जहाज को रेडियो संदेश भेजते हुए दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि "गाजा के तट से दूर समुद्री क्षेत्र बंद कर दिया गया है."

नाव से लाइवस्ट्रीम किए गए एक वीडियो में, कार्यकर्ता यास्मीन अकार ने डेक पर एक सफेद पदार्थ दिखाया और कहा कि इसे जहाज पर गिराया गया था. बाद में अकार को यह कहते हुए सुना गया कि इससे उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: एक जहाज, 2000 KM का सफर और ग्रेटा थनबर्ग... इजरायल के लिए कैसे बना सिरदर्द?

FFC समूह ने टेलीग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें चालक दल के सदस्य नाव के अंदर हाथ ऊपर करके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.

जहाज से संपर्क टूटने के बाद FFC ने थनबर्ग और जहाज पर मौजूद अन्य लोगों के पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया. थनबर्ग ने अपने वीडियो में कहा, "अगर आप यह वीडियो देखते हैं, तो हमें इजरायली कब्जे वाले बलों या इजरायल का समर्थन करने वाले बलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल में रोका गया और अपहरण कर लिया गया है."

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO