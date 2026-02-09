मंगल से पहले चांद पर शहर बसाने जा रहे एलॉन मस्क, डेडलाइन भी तय कर दी

स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क ने चांद पर शहर बसाने का प्लान एक बार फिर साझा किया है. दिग्गज बिजनेसमैन ने खुद इस बात की जानकारी दी और बताया कि मंगल ग्रह के मुकाबले, चांद पर कम वक्त में शहर बसाया जा सकता है. हालांकि, इससे पहले उनका प्लान मंगल ग्रह पर शहर बसाने का था लेकिन पहले वह चांद पर ध्यान देना चाहते हैं.
एलॉन मस्क ने पहले कहा था कि वह साल 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का एक आत्मनिर्भर शहर विकसित करेंगे. मंगल ग्रह की जानलेवा ठंड और जहरीली हवा से इंसानों को बचाने के लिए, वह पहले टेस्ला के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स को वहां उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने चांद पर शहर बसाने की घोषणा कर दी है.
एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि SpaceX ने अपना ध्यान चांद पर एक स्व-विस्तारित (Self Growing) शहर बनाने पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि हम इसे लगभग 10 साल से भी कम समय में हासिल कर सकते हैं, जबकि मंगल ग्रह पर इसमें 20 से ज्यादा साल लगेंगे.'
मंगल ग्रह को लेकर कह दी ये बात
मस्क ने आगे बताया कि SpaceX का मिशन लोगों की जिंदगी को तारों तक फैलाना. मंगल ग्रह का सफर सिर्फ तभी मुमकिन है जब ग्रह हर 26 महीने में एक कतार में आते हैं (छह महीने की यात्रा अवधि), जबकि हम चांद के लिए हर 10 दिन में लॉन्च कर सकते हैं (2 दिन की यात्रा अवधि).
चांद के बाद मंगल ग्रह पर शहर बसाएंगे मस्क
मस्क ने पोस्ट में आगे बताया कि आने वाले कुछ सालों में चांद के बाद मंगल ग्रह पर शहर बसाने की तैयारी करेंगे. उन्होंने लिखा, 'हम मंगल ग्रह के मुकाबले चांद पर शहर को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से काम कर सकते हैं. हालांकि, SpaceX मंगल ग्रह पर भी शहर बनाने की कोशिश करेगा और लगभग 5 से 7 सालों में ऐसा करना शुरू कर देगा लेकिन पहली प्राथमिकता सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित करना है और चांद पर पहुंचना है.'