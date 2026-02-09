scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंगल से पहले चांद पर शहर बसाने जा रहे एलॉन मस्क, डेडलाइन भी तय कर दी

एलॉन मस्क ने चांद पर एक खुद से विस्तार होने वाला शहर बनाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह की तुलना में चांद पर कम समय में शहर बसाया जा सकता है. मस्क ने कहा कि वो आने वाले सालों में चांद के बाद मंगल ग्रह पर भी शहर बसाने की तरफ ध्यान देंगे.

Advertisement
X
10 साल में चांद पर शहर बसाने की तैयारी हो रही है. (Photo: ITG)
10 साल में चांद पर शहर बसाने की तैयारी हो रही है. (Photo: ITG)

स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क ने चांद पर शहर बसाने का प्लान एक बार फिर साझा किया है. दिग्गज बिजनेसमैन ने खुद इस बात की जानकारी दी और बताया कि मंगल ग्रह के मुकाबले, चांद पर कम वक्त में शहर बसाया जा सकता है. हालांकि, इससे पहले उनका प्लान मंगल ग्रह पर शहर बसाने का था लेकिन पहले वह चांद पर ध्यान देना चाहते हैं.

एलॉन मस्क ने पहले कहा था कि वह साल 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का एक आत्मनिर्भर शहर विकसित करेंगे. मंगल ग्रह की जानलेवा ठंड और जहरीली हवा से इंसानों को बचाने के लिए, वह पहले टेस्ला के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स को वहां उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने चांद पर शहर बसाने की घोषणा कर दी है.

एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि SpaceX ने अपना ध्यान चांद पर एक स्व-विस्तारित (Self Growing) शहर बनाने पर केंद्रित कर लिया है, क्योंकि हम इसे लगभग 10 साल से भी कम समय में हासिल कर सकते हैं, जबकि मंगल ग्रह पर इसमें 20 से ज्यादा साल लगेंगे.'

सम्बंधित ख़बरें

Tesla and SpaceX owner Elon Musk
आ रही स्मार्टफोन को टक्कर देने वाली डिवाइस, सीधा सेटेलाइट से होगी कनेक्ट
robot
मंगल ग्रह पर बसने पहले इंसान जाएंगे या रोबोट? जानिए कैसी चल रही मस्क की 'महा-तैयारी'
Elon Musk's X office raided
फ्रांस में X के दफ्तरों पर छापे, मस्क के प्लेटफॉर्म पर डीपफेक कंटेंट के आरोप
रूसी लड़की, STD और सीक्रेट ईमेल्स, बिल गेट्स से गूगल फाउंडर तक क्यों मचा हड़कंप?
FM Nirmala Sitharaman
इधर मस्क बोले- 'भारत में है दम', उधर वित्त मंत्री ने विपक्ष को दे दी ये बड़ी सलाह

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर बसने पहले इंसान जाएंगे या रोबोट? जानिए कैसी चल रही एलन मस्क की 'महा-तैयारी'

Advertisement

मंगल ग्रह को लेकर कह दी ये बात

मस्क ने आगे बताया कि SpaceX का मिशन लोगों की जिंदगी को तारों तक फैलाना. मंगल ग्रह का सफर सिर्फ तभी मुमकिन है जब ग्रह हर 26 महीने में एक कतार में आते हैं (छह महीने की यात्रा अवधि), जबकि हम चांद के लिए हर 10 दिन में लॉन्च कर सकते हैं (2 दिन की यात्रा अवधि).

चांद के बाद मंगल ग्रह पर शहर बसाएंगे मस्क

मस्क ने पोस्ट में आगे बताया कि आने वाले कुछ सालों में चांद के बाद मंगल ग्रह पर शहर बसाने की तैयारी करेंगे. उन्होंने लिखा, 'हम मंगल ग्रह के मुकाबले चांद पर शहर को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से काम कर सकते हैं. हालांकि, SpaceX मंगल ग्रह पर भी शहर बनाने की कोशिश करेगा और लगभग 5 से 7 सालों में ऐसा करना शुरू कर देगा लेकिन पहली प्राथमिकता सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित करना है और चांद पर पहुंचना है.' 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement